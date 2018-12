Müller v slogu Bruce Leeja odprl glavo Tagliaficu, Argentinec je opravičilo sprejel

Sredina tekma med Ajaxom in Bayernom, ki ste si jo lahko ogledali na Kanalu A in VOYO, ni postregla le s šestimi goli, temveč tudi z dvema rdečima kartonoma, ki sta bila posledici nepremišljenih potez Maximiliana Wöberja in Thomas Müllerja. Še posebej hud in grozljiv je bil prekršek slednjega, ki je 26-letnemu Nicolasu Tagliaficu povzročil ureznino glave.

Zdravniška služba je Tagliaficazakrpala kar na zelenici, trdoživi Argentinec pa se ni dal in na koncu v 95. minuti tekme zabil izenačujoči zadetek Ajaxa za končnih 3:3. Pred tem je bil sicer podajalec pri zadetku Klaas-Jan Huntelaarv očitnem prepovedanem položaju, a je to sodnikom ušlo. Tudi zato bo VAR (kot novost) v izločilnih bojih Lige prvakov več kot dobrodošel. Müllerse je po tekmi izkazal z lepo gesto in se prek družbenih omrežij opravičil Tagliaficu. Povedal je, da prekršek ni bil nameren in zaželel Tagliaficu hitro okrevanje. Ta mu je na Twitterju odgovoril, da se zaveda, da ni bilo namerno in da je z njim vse v najlepšem redu.