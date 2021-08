Mura si je zagotovila evropsko jesen

Slovenski prvak je uspešno prestal litovsko preizkušnjo, z zgodnjim golom in nato bolj taktično predstavo so si črno-beli zagotovili boj s Sturmom. Že zdaj je jasno, da bo Mura v najslabšem primeru - v primeru poraza proti Strumu - igrala vsaj v skupinskem delu konferenčne lige. Po uvodnih trenutkih, ko sta imeli obe ekipo po dve polpriložnosti, so Sobočani povedli v 12. minuti, ko je Luka Bobičanec z leve strani kazenskega prostora žogo poslal proti nasprotni vratnici, tam pa jo je Žiga Kous poslal v mrežo za 1:0. Saulius Mikoliunas je tri minute pozneje na drugi strani poskusil s strelom z roba kazenskega prostora, toda Matko Obradović ni imel veliko težav. Pozneje je Mura uspešno pazila na tekmečeve nogometaše, ki, tako kot Sobočani, v prvem polčasu niso odigrali še kakšne nevarne akcije.

Tudi uvod drugega polčasa ni prinesel posebej razburljive predstave, kar je šlo na roko Muri, ki je držala minimalno prednost. Žalgirisu je slovenski prvak prepustil posest žoge, sam pa pazil na vse dohode v nevarne cone. A v 70. minuti je litovska ekipa prišla do lepe priložnosti, na srečo Mure pa se pred vrati ni najbolje znašel Josip Tadić. Tri minute pozneje je pri Sobočanih streljal Žiga Škoflek, a je zadel Nemanjo Ljubisavljevića. Litovci so zatem še bolj pritisnili, v 80. minuti je do obetavnega strela prišel Hugo Videmont, toda za malenkost zgrešil cilj, tako kot v 90. minuti s prostega strela.