Musiala: Moramo se odlično pripraviti, tekma bo zelo zahtevna

Nogometaši Bayerna so na prvi tekmi na vročem Celtic Parku povedli po izjemnem golu Michaela Oliseja, prednost Bavarcev pa je v drugem delu povišal Harry Kane. Končnica tekme je pripadla domačinom, ki so imeli nekaj odličnih priložnosti, Daizen Maeda pa je bil tisti, ki je zabil gol, ki pred povratnim obračunom pri Škotih še ohranja upanje za napredovanje. "Tekma ne bo lahka. Videli smo, kako je bilo v Glasgowu. Moramo se dobro pripraviti in v tekmo vstopiti sveži ter mentalno pripravljeni," je povedal Jamal Musiala.