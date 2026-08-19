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Musiala pojasnil, toda ni pomiril: Zame so takšne situacije postale del vsakdana

Berlin, 19. 08. 2026 08.27 pred 2 urama 4 min branja 1

Avtor:
M.J.
Jamal Musiala

V taboru bavarskega nogometnega ponosa vlada velika zaskrbljenost zaradi zdravstvenega stanja Jamala Musiale. Nemški reprezentant je med prijateljsko tekmo proti Heidenheimu doživel nov zdravstveni zaplet in se drugič v kratkem obdobju zgrudil na igrišču. Pri tem se je ponovil prizor, kakršnega je doživel že tri dni prej. Medtem se s komentarji na medmrežju številni javljajo in opozarjajo, da se ni igrati z zdravjem in da bi moral nogometaš na daljši prisilni odmor ...

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Pri zvezdniku Bayerna Jamalu Musiali so potrdili zdravstveno težavo, ki pojasnjuje nedavna zaskrbljujoča dogodka na igrišču. Nemški reprezentant je po novem kolapsu med prijateljsko tekmo proti Heidenheimu javnosti zagotovil, da je dobro in da ostaja pod stalnim zdravniškim nadzorom.

Jamal Musiala ima zdravstvene težave. Mnogi ga pozivajo, da se naj za dlje časa umnakne z igrišč ...
Jamal Musiala ima zdravstvene težave. Mnogi ga pozivajo, da se naj za dlje časa umnakne z igrišč ...
FOTO: AP

Novi zaskrbljujoči prizor se je zgodil le tri dni po tem, ko je Jamalu Musiali postalo slabo na tekmi proti RB Leipzigu. Tokrat se je Bayernov nogometaš zgrudil med prijateljskim srečanjem s Heidenheimom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Le štiri minute po vstopu v igro je Musiala začel izgubljati ravnotežje, nato pa brez kakršnega koli stika z nasprotnim igralcem padel na zelenico.

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Zdravniška ekipa je nemudoma stekla na igrišče, medtem ko so nogometaši obeh ekip okoli njega oblikovali zaščitni krog. Po nekaj minutah je s pomočjo zdravstvenega osebja znova vstal, vendar je deloval omotično. Takoj zatem je bil zamenjan in odpeljan v garderobo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Musiala spregovoril na družbenih omrežjih

Napadalni vezist Bayerna se je nato oglasil na Instagramu in navijačem pojasnil, za kakšno zdravstveno težavo gre."Najprej najpomembnejše: dobro sem! Še posebej sem hvaležen za vsa vaša sporočila in podporo. Razumem, da ste številni zaskrbljeni, zato bi vas rad pomiril in nekaj pojasnil." Musiala je razkril, da so mu zdravniki diagnosticirali začasne in kratkotrajne odsotnostne napade, ki so posledica nevrološke motnje.

Trk Jamala Musiale in Gianluigija Donnarumme. Mnogi trdijo, da po hudi poškodbi noge Musiala ni več isti ...
Trk Jamala Musiale in Gianluigija Donnarumme. Mnogi trdijo, da po hudi poškodbi noge Musiala ni več isti ...
FOTO: Profimedia

"Pri meni so ugotovili začasne, kratkotrajne, vendar dobro obvladljive odsotnostne napade, ki so posledica nevrološke disfunkcije. Takšni napadi lahko povzročijo situacije, kakršni sta se zgodili proti Leipzigu in zdaj proti Heidenheimu."

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Ob tem je poudaril, da so takšni dogodki lahko videti zastrašujoči, vendar so v tem trenutku del njegovega vsakdana. "Vem, da so takšne situacije na prvi pogled lahko zelo zaskrbljujoče, vendar so zame trenutno del vsakdana."

Dodatnega zdravstvenega tveganja ni

Musiala je še poudaril, da prejema najboljšo možno zdravstveno oskrbo in da ostaja optimističen glede prihodnosti. "FC Bayern in ljudje iz mojega zasebnega kroga mi ves čas stojijo ob strani. Pomembno je poudariti, da ni nobenega dodatnega zdravstvenega tveganja." Po njegovih besedah je bila njegova osebna želja, da se ob soglasju nevrologov še naprej posveča vsakodnevnemu življenju in nogometu.

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"V dogovoru s strokovnjaki sem se odločil, da se s tem izzivom soočim in nadaljujem tisto, kar mi pri okrevanju najbolj pomaga: živeti običajno življenje in igrati nogomet. Za to odločitev prevzemam odgovornost. Počutim se dobro in verjamem, da sem na pravi poti."

Jamal Musiala v dresu elfa.
Jamal Musiala v dresu elfa.
FOTO: AP

Ob koncu se je zahvalil navijačem za podporo in jih prosil za razumevanje, saj želi podrobnosti zdravstvenega stanja še naprej deliti le z najbližjimi, klubom in zdravniško ekipo.

Kaj so odsotnostni napadi?

Odsotnostni napadi oziroma absanse so kratkotrajni epileptični napadi, pri katerih pride do nenadne in prehodne motnje zavesti. 

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Oseba lahko za nekaj sekund preneha reagirati na okolico, se zazre v eno točko ali za kratek čas prekine dejavnost, ki jo opravlja. Po končanem napadu se običajno hitro vrne v normalno stanje in pogosto sploh ne zazna, da je do napada prišlo.

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Podoben incident že proti Leipzigu

Spomnimo, Musiala se je pred tremi dnevi zgrudil že med tekmo proti Leipzigu v Münchnu. Na Allianz Areni je po njegovem padcu zavladala popolna tišina. Soigralci in nogometaš Leipziga Ismael Saibari so nemudoma priskočili na pomoč, zdravniška služba pa je več minut skrbela zanj kar na igrišču.

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Napetost je popustila šele, ko je član zdravstvenega osebja z dvignjenim palcem pokazal, da nogometaš ni v življenjski nevarnosti. Musiala je nato sam zapustil igrišče, vendar je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA pri odhodu proti garderobi deloval vidno omotično.

Vrnitev po hudi poškodbi

Musiala se je januarja vrnil na nogometne zelenice po hudem zlomu mečnice in izpaha gležnja na lanskem klubskem svetovnem prvenstvu v ZDA. Nastopil je tudi na mundialu v ZDA, Kanadi in Mehiki, na katerem se Nemčija ni ravno izkazala. Na uvodnih tekmah skupinskega dela je najprej premagala Curacao s 7:1 in Slonokoščeno obalo z 2:1, nato pa je šla njena pot strmo navzdol. Proti Ekvadorju je izgubila z 1:2, na prvi tekmi na izločanje pa po izvajanju enajstmetrovk še proti Paragvaju s 3:4.

Bayern v soboto čaka tekma proti Borussii iz Dortmunda v nemškem superpokalu, 28. avgusta pa bo začel obrambo naslova nemškega prvaka proti Stuttgartu.

Razlagalnik

Odsotnostni napadi, medicinsko znani kot absanse, so oblika generalizirane epilepsije, pri kateri pride do nenadne, kratkotrajne prekinitve možganske aktivnosti. Za razliko od bolj poznanih konvulzivnih napadov, pri katerih oseba izgubi zavest in pade, se absansa kaže kot nenadna 'odsotnost', kjer oseba za nekaj sekund deluje, kot da strmi v prazno, ne reagira na zunanje dražljaje in prekine trenutno dejavnost. Po koncu napada oseba takoj nadaljuje z aktivnostjo, kot da se ni nič zgodilo, in se napada običajno ne spominja.

Nevrološke motnje lahko vplivajo na način, kako možgani obdelujejo informacije in nadzorujejo telesne funkcije, kot sta ravnotežje in motorika. Pri vrhunskih športnikih, kjer je potrebna izjemna koncentracija in hitra odzivnost na kompleksne situacije na igrišču, lahko celo minimalna motnja v električni aktivnosti možganov povzroči trenutno izgubo nadzora nad telesom. Zdravljenje takšnih stanj običajno vključuje natančno diagnostiko, kot je EEG (elektroencefalogram), in dolgoročno sodelovanje z nevrologi, da se zagotovi varnost posameznika med fizičnimi napori.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
nogomet musiala

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KOMENTARJI1

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RUBEŽ
19. 08. 2026 09.44
Vse dobro, Bambi. Potrebujemi te, pa je vseeno treba biti previden
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