Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Liga prvakov

Na današnji dan je v dresu Sportinga debitiral Ronaldo, vse drugo je zgodovina

Madrid, 07. 10. 2025 11.52 | Posodobljeno pred 16 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.J.
Komentarji
17

Na današnji dam, točno pred 23 leti, je v dresu lizbonskega Sportinga, debitiral in to z doseženim golom, Cristiano Ronaldo. Vse drugo je zgodovina ...

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Glede na letošnjo lestvico revije Forbes je Cristiano Ronaldo celo najbolje plačani športnik na svetu. Njegov letni dohodek dosega okoli 260 milijonov evrov, od tega približno 210 milijonov evrov iz plač in nagrad, dodatnih 50 milijonov pa iz sponzorskih pogodb in poslovnih dejavnosti. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

40-letni igralec iz Funchala na Madeiri je pred prihodom v Savdsko Arabijo v domovini igral za Sporting iz Lizbone, angleški Manchester United, španski Real Madrid in italijanski Juventus. "Želel sem ostati, ker verjamem v projekt in to ne zgolj za naslednji dve leti, ampak vse do leta 2034, ko bo Savdska Arabija gostila svetovno prvenstvo, za katero verjamem, da bo eno najlepših doslej," je svoje občutke ob podaljšanju pogodbe z Al Nasrom pred dvema mesecema opisal Ronaldo.

nogomet ronaldo cristiano
Naslednji članek

'Prišel je trenutek, da končam pomembno poglavje svojega življenja'

Naslednji članek

Barcelona? Vsak jo lahko premaga

KOMENTARJI (17)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bigbadjohn
08. 10. 2025 09.09
Kako je čisto vse drugo zgodovina, njegov debut pa ne? Kaj pa je potem... katekizem??!
ODGOVORI
0 0
Bigbadjohn
08. 10. 2025 09.10
Hotel sem napisati "Geneza", hehe...
ODGOVORI
0 0
Nejc Lola
07. 10. 2025 21.06
+0
Eden najboljših vseh časov.
ODGOVORI
1 1
Luigi Taveri II.
08. 10. 2025 09.13
+0
To ni sporno ...tako kot ni bilo sporno že 2014, da je GOAT Messi pred Maradono in Pelejem
ODGOVORI
1 1
cripstoned
07. 10. 2025 20.56
+0
Vse drugo zgodovina?? Njegovi hejtercki niso zgodovina ...ti so vecni hahahhahah
ODGOVORI
1 1
modelx
07. 10. 2025 14.51
-3
a pen aldo je nedovoljena beseda?
ODGOVORI
1 4
modelx
07. 10. 2025 17.28
+0
no, skušajte jo napisati skupaj
ODGOVORI
1 1
modelx
07. 10. 2025 14.50
-1
in s tem je bil rojen pen aldo
ODGOVORI
3 4
Luigi Taveri II.
07. 10. 2025 12.09
+0
V novembru bo tudi točno 12 let, ko je Ronaldo spoznal Badra Harija...
ODGOVORI
6 6
Kolllerik
07. 10. 2025 12.28
-3
❤️❤️👍😁
ODGOVORI
3 6
Dany75
07. 10. 2025 16.27
+4
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 10 točk za Boškota 👌👍
ODGOVORI
5 1
Luigi Taveri II.
08. 10. 2025 09.19
+0
Bošti prijatelj , si mi pojasnil svoje razloge za Real in je OK ampak ne dovoli, da te nogometni kaktusi hvalijo
ODGOVORI
1 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306