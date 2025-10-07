Na današnji dan je v dresu Sportinga debitiral Ronaldo, vse drugo je zgodovina

Glede na letošnjo lestvico revije Forbes je Cristiano Ronaldo celo najbolje plačani športnik na svetu. Njegov letni dohodek dosega okoli 260 milijonov evrov, od tega približno 210 milijonov evrov iz plač in nagrad, dodatnih 50 milijonov pa iz sponzorskih pogodb in poslovnih dejavnosti.

40-letni igralec iz Funchala na Madeiri je pred prihodom v Savdsko Arabijo v domovini igral za Sporting iz Lizbone, angleški Manchester United, španski Real Madrid in italijanski Juventus. "Želel sem ostati, ker verjamem v projekt in to ne zgolj za naslednji dve leti, ampak vse do leta 2034, ko bo Savdska Arabija gostila svetovno prvenstvo, za katero verjamem, da bo eno najlepših doslej," je svoje občutke ob podaljšanju pogodbe z Al Nasrom pred dvema mesecema opisal Ronaldo.