Na Hrvaškem pet poškodovanih v lokalu med tekmo Crveno zvezde

V kraju Uzdolje pri Kninu so zamaskirani napadalci v sredo zvečer okrog 22.30 napadli lastnika lokala in goste. V napadu je bilo ranjenih pet oseb, med njimi tudi mladoletna, je danes potrdila šibeniško-kninska policijska uprava na svoji spletni strani. Po poročanju lokalnih medijev je med poškodovanimi devetletni deček, vse pa so oskrbeli v kninski bolnišnici. Lastnik lokala naj bi dobil v glavo steklenico, neuradno naj bi imel eden od napadalcev tudi mačeto, je poročal lokalni portal feral.news. Kot so dodali, naj bi približno 15 oseb napadlo goste lokala, ki so spremljali televizijski prenos nogometne tekme Crvene zvezde, ki je v okviru kvalifikacij za ligo prvakov igrala v Švici proti moštvu Young Boys. Navajajo indice, da napadalci niso bili z območja Knina. Manj kot pol ure za tem so neznane osebe napadle tudi goste lokala v kraju Đevrske. Med drugim so napadalci razbili inventar lokala, a nihče ni bil poškodovan. Policija je potrdila, da je pridržala nekaj oseb, ki jih povezuje z napadoma ter da nadaljuje preiskavo o okoliščinah dogodkov. Povedala je, da gre za kaznivo dejanje nasilnega obnašanja, povzročanja telesnih poškodb in poškodovanja tuje stvari. Za tovrstna kazniva dejanja hrvaški zakon določa do tri leta zapora.

Saborski poslanec vladne Samostojne demokratske srbske stranke (SDSS) in predsednik krovnega združenja Srbov na Hrvaškem, Srbskega narodnega sveta (SNV) Boris Milošević je na svojemFacebook-profilu ocenil, da gre za še en sovražen zločin proti srbski manjšini na Hrvaškem. Meni, da ni šlo za obračun med navijači, temveč napad na goste lokala, med katerimi so bili tudi ženske in otroci. Spomnil je, da sta napada na območju Knina nadaljevanje sovražnih zločinov, kot sta letos že bila napada na vaterpoliste Crvene zvezde v Splitu ter na sezonske delavce srbske narodnosti iz Vukovarja na otoku Braču. Napadalci v Splitu in na otoku Braču so bili pripadniki navijaške skupine Torcida, ki podpira nogometni klub Hajduk iz Splita.