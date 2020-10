Na tekmo s plastično vrečko, po prvem golu pa domov s taksijem

Skozi skoraj vse selekcije kluba je šel tudi Pedrijev vrstnik Anssumane Fati , ki je z nekaj odmevnimi zadetki za člansko moštvo medtem že debitiral (in zadel) tudi za špansko izbrano vrsto. Pedri za B-ekipo katalonskega ponosa ni odigral niti ene tekme in takoj postal član prvega moštva, kjer je bil po ocenah v katalonskih medijih minuli konec tedna najboljši posameznik obračuna z Getafejem v Madridu, kjer so Katalonci sicer presenetljivo klonili z 0:1.

Nogometna šola Barcelone že nekaj let ne proizvaja več tolikšnega števila udarnih talentov kot v "starih" časih, je pa Kataloncem očitno enega talenta uspelo pripeljati iz tuje šole. Gre za še ne 18-letnega Pedra Gonzaleza Lopeza , bolj znanega pod vzdevkom Pedri , ki se je po letošnjem prihodu iz Las Palmasa že večkrat izkazal. Napadalni vezist po imenu in poreklu spominja na enega najboljših napadalcev Barce v minulem desetletju, Pedra Rodrigueza , ki pa si je pod taktirko Josepa Guardiole preboj med člane zagotovil iz Barcine B-ekipe.

Novo vidno poglavje v karieri mladega španskega reprezentanta (od U17 naprej) je sledilo že na začetku tega tedna, saj je dobil priložnost na svoji prvi tekmi Lige prvakov in v obračunu s Ferencvarosem slovenskega reprezentančnega branilca Mihe Blažiča tudi zabil svoj prvi gol v novem klubu in prvega v evropskih tekmovanjih. V 82. minuti je še ne 18-letni nogometaš (polnoleten bo od 25. novembra naprej), ki seveda še nima vozniškega izpita, po podaji Ousmana Dembeleja zatresel mrežo madžarskih prvakov, na koncu pa stadion zapustil kar s taksijem. Na tekmo je sicer prišel s plastično vrečko, za razliko od mnogih soigralcev, ki imajo potrebščine pospravljene v dizajnerskih torbicah ali nahrbtnikih.

'Kot da bi igral nogomet doma z bratom'

"Izpolnil sem svoje otroške sanje. Ko pridem v igro, se poskušam povsem 'odklopiti' in o vsem skupaj razmišljam tako, kot da bi igral nogomet doma z bratom,"je bil v izjavah po tekmi skromen Pedri, ki naj bi si ga v svoje vrste iz Las Palmasa želel pripeljati tudi Bayern, a je bila očitno Barcelona hitrejša. Očitno je kritizirano vodstvo kluba, ki bi ga na čelu s predsednikom Josepom Mario Bartomeujemkaj lahko čakalo tudi glasovanje o nezaupnici in predčasne volitve, po dolgem času vseeno "zadelo" z nakupom, a kaj, ko so za nekatere v zadnjih letih zapravili več kot sto milijonov evrov, za Pedrija pa vsega pet milijonov ...

"17-letni fant je moral 'reševati' obraz te klubske garniture. Ko bodo minila leta, bo etapa Bartomeua gotovo ostala v spominu po tistih letih bolečih porazov v Ligi prvakov. Morda tudi zaradi nepojasnljivega plesa trenerjev, več kot vprašljivi finančni usmeritvi, odhodu Neymarja ... Ali pa bo morda vse to ostalo v ozadju, in se bodo vodstva spominjali kot tistega, ki je pripeljalo Pedra Gonzaleza Lopeza, Pedrija,"so mladega Španca pohvalili tudi pri športnem dnevniku MARCA.

Primerjave z Iniesto

"Barca se je znala hitro in zelo dobro odzvati za nakup nekoga, ki ga opisujejo kot enega najobetavnejših v španskem nogometu. Za njim so štirje kratki nastopi med elito, a so se vanj že zaljubili. Sposoben je biti najboljši v 45 minutah na igrišču, kakršno je Getafejevo. S to srečno zvezdo, ki ti omogoči zabiti tvoj prvi gol v Ligi prvakov ob tvojem debitantskem nastopu, v vsega nekaj minutah, brez da bi že bil polnoleten. Pedri nekaj ima. To je Barca vedela in pet milijonov, ki so jih zanj plačali, je zdaj drobiž. Smešno je, če pogledamo nazaj na velike vsote, ki so jih zapravili za polovične igralce. To je le začetek in na fanta ni potrebno niti slučajno pritiskati in nanj prenašati odgovornost, ki mu ne pripada. A občutki ne bi mogli biti boljši."

Pedrija primerjajo celo z Andresom Iniesto, legendarnim španskim vezistom Barcelone in reprezentance, predvsem na "Dona Andresa" spominja pri barantanju z žogo, ki se ga drži kot prilepljena, to pa je po ocenah dnevnika MARCA"dosegljivo le izbrancem". Veliko je odvisno tudi od njegovega prvega dotika, ki le redko zgreši in žogo pošlje v takšno smer, da ima pred tekmecem že v startu lepo prednost. Podobno kot Iniesta redno prebija linije obrambe z navidezno lahkoto, hvalijo pa tudi njegovo taktično inteligenco in intuicijo.

"Škandalozen igralec. V Valdebebasu (pri Real Madridu, op. a.) ga niso znali opaziti. So pa ga v Barceloni, kjer je bilo izven kluba slišati več kot eno kritiko, ki ni razumela njegovega nakupa. Danes sta Pedri in Ansu Fati obraza upanja med navijači Barcelone. Če sprejmemo rok trajanja Lea Messija kot člana Barcelone in to brez jasne reference, potem sta dva mladoletnika izbruhnila v Koemanovi Barci z veliko močjo. Pedri je poleg tega srednji vezist povsem v Barcinem slogu, med navijači pa ima tako dodatni čustveni element. To pa ima, kljub teži ostalih napak, podpis Bartomeua in njegovih. Izjemno slabi so bili v tisoč in eni odločitvi v času trajanja svojega mandata, a ne bi mogli bolj zadeti s tem, ko so pripeljali 17-letnega kanarskega mladca v špansko nogometno elito. Sem pa, prav gotovo, povsem sodi, in to tako naravno, da je že kar osupljivo,"