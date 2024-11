Zvezda Barce na udaru poljskih navijačev: 'Na travnik ne, v zabaviščni park pa ja'

Izkušeni Robert Lewandowski je v tekoči sezoni dodobra zaznamoval uspešno igro katalonskega nogometnega velikana Barcelone. Poljak je v dosedanjem delu sezone zabil kar 14 golov in je med bolj zasluženimi posamezniki za odlične rezultate in prvo mesto Barce na razpredelnici. A poljskih navijačev to kaj prida ne navdušuje. Bolj jih zanima, zakaj se izkušeni napadalec ni odzval na reprezentančno akcijo. Vse več je namreč špekulacij, da izjemni napadalec hlini poškodbo. Svoje so dodale še objave partnerke Anne Lewandowski, ki je ovekovečila njun obisk zabaviščnega parka.