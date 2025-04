Na voljo pet menjav, koga uvrstiti v ekipo pred četrtfinalom?

Pred začetkom 13. kroga igre UEFA Fantasy Football je v naši ligi (Pro Plus Fantasy, koda za ligo: 'Qob4Tn') več kot 1000 uporabnikov. Najboljša ekipa je doslej zbrala 1082 točk (FC GHUNCLE). Omenjeno moštvo je bilo najuspešnejše v prvem četrtfinalu, v drugem pa sta bila najboljša 'juvientus' in 'FC KaBaYa'. Vsi se lahko za prevzem nagrade javijo na tadej.vidrih@pop-tv.si .

Med branilci sta doslej največ točk zbrala bočna branilca PSG-ja, ki igrata visoko na polovici nasprotnika in imata številne zadolžitve tudi v fazi napada – Achraf Hakimi (5,7 milijona) in Nuno Mendes (5,8 milijona). Portugalca ima v svojih ekipa le osem odstotkov Fantasy igralcev, skoraj polovico vseh točk pa je zbral v izločilnih bojih.

V torek si boste lahko na Kanalu A in VOYO ogledali dvoboj Arsenala in madridskega Reala, v sredo pa obračun med Barcelono in Borussio Dortmund. Studijski del se začne ob 20.30.