Nagelsmann: Bilo bi arogantno reči, da bi morali zabiti še kakšen gol

Bavarski nogometni ponos maršira proti četrtfinalu nogometne Lige prvakov. Bavarci so prvi del posla osmine finala LP opravili skorajda brezhibno. Če bi veljalo nekdanje pravilo (več vrednega) gostujočega zadetka, bi bila prednost Bayerna še občutnejša, tako pa je ob golu naskoka še vendarle vse odprto. Prav zato strateg Bayerna Julijan Nagelsmann objokuje nekatere zapravljene priložnosti v Parizu. Nocoj: bogat studijski del od 20.30, na Kanalu A in VOYO še prenos tekme Borussia – Chelsea. Vljudno vabljeni.

Večini navijačem Bayerna je bržkone še v živem spominu veliki obračun PSG-ja in Bavarcev v finalu nogometne Lige prvakov v Lizboni leta 2020, ko so serijski nemški šampioni slavili prav z 1:0 in edini zadetek na srečanju je zabil prav Kingsley Koman. Nekdanji nogometaš ekipe iz francoske prestolnice je v osmini finala v dvoboju istih tekmecev vnovič opozoril na pravilo bivšega in v črno zavil nekdanji klub, Nemce pa povedel k lepemu izhodišču pred povratno tekmo v Münchnu.

Nocoj nov nogometni spektakel na Kanalu A in VOYO. Na prvi tekmi osmine finala Lige prvakov se bosta udarila Borussia in Chelsea. Začnemo ob 20.30.

"Dominirali smo nekje 80 minut tekme, v to so se lahko vsi prepričali in v tem času bi bržkone celo morali zabiti še kakšen gol. Ni nam uspelo, in zato sem kar malce razočaran, ne bom pa rekel jezen, saj je fante potrebno pohvaliti za celostno gledano izjemno dobro tekmo. Ni lahko igrati na gostovanju v Parizu pred njihovimi zares gorečimi navijači in ni enostavno zoperstaviti se takšni zvezdniški ekipi, kot je PSG, ki tudi lahko v vsakem trenutku naredi škodo," je bil izčrpen v prvi izjavi za nemški Bild strateg Bayerna Julijan Nagelsmann in se nato opravičil zbrani sedmi sili, če je bil preveč aroganten, ko je bentil nad dejstvom, da Bayern ni zmagal še z višjim rezultatom.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Da ne bo pomote. Zadovoljni smo z zmago, predvsem pa z izvedbo, da sem povsem natančen. A ponavljam, imeli smo priložnosti za še kakšen gol in še boljše izhodišče pred tekmo v Münchnu," se je malce ponovil prvi mož bavarskega ponosa in nato le priznal: "V zadnjih 10–15 minutah smo trpeli. A tako pač je. Nekaj časa si v ofenzivi, nekaj časa pa se je potrebno tudi znati organizirano braniti. Ne bežim od dejstva, da so nas v končnici Parižani stisnili, a uspelo nam je odbiti vse nalete in ohranili smo ničlo, kar je fantastična stvar," je bil zadovoljen (šele) 35-letni Nagelsmann, ki nikakor ne misli, da je dvoboj osmine finala in s tem pot med osem v Evropi že odločen.

icon-expand Julian Nagelsmann in Hasan Salihamidžić FOTO: AP

"Nikakor ne. Verjetno bo povratno tekmo v zasedbi Parižanov od prve minute igral tudi Kylian Mbappe in dobro smo videli, kaj ta mož pomeni Francozom. Ob njegovem vstopu so se razmerja moči na travniku spremenila. On lahko spremeni tok vsake tekme in njegov prihod na igrišče je prebudil gostitelje. Ne samo igralce, tudi navijače, tako da smo se znašli v kotlu," je bil slikovit prvi med enakimi pri Bayernu. "PSG brez Mbappeja in PSG z njim na igrišču sta dva različna pojma," je bil še bolj neposreden Nagelsmann. "A ne bojte se, navijači Bayerna, na povratni tekmi ga bomo znali nevtralizirati," obljublja trener Bayerna.

icon-link Končna statistika današnje tekme

Prihodnji teden bodo še preostale prve tekme osmine finala, v torek bo Eintracht Frankfurt gostil Napoli, Liverpool pa novega klubskega svetovnega prvaka Real Madrid. Dan pozneje bo Inter Samirja Handanovića igral proti Portu, Leipzig Kevina Kampla pa proti Manchester Cityju. Povratne tekme bodo 7., 8., 14. in 15. marca. Žreb četrtfinalnih in polfinalnih parov bo nato 17. marca, četrtfinalni obračuni pa bodo na sporedu 11., 12. s prvimi ter 18. in 19. aprila s povratnimi tekmami. Prvi polfinalni tekmi bosta 9. in 10. maja, povratni pa teden dni pozneje. Finale bo 10. junija v Istanbulu.