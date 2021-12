Nagelsmann kljub slabi kadrovski sliki proti Barci napoveduje lov na tri točke

"Želimo si odigrati dobro tekmo, osvojiti vse tri točke. To ni dobro za Barcelono, jasno, toda o tem ne smemo razmišljati. Moramo razmišljati le o tem, da odigramo dobro tekmo in da poskušamo zmagati," je jasne cilje in usmeritve Bayerna na sredini tekmi s katalonsko zasedbo opisal mladi nemški trener, ki se je to poletje iz RB Leipziga preselil k Bayernu, na mestu glavnega trenerja je tu zamenjal Hansija Flicka. S poškodbami in odsotnostmi zaradi takšnih in drugačnih razlogov si Nagelsmann najbrž ne bo pretirano belil glave, saj ima pri Bayernu dovolj širok igralski kader, da sestavi zelo kakovostno začetno enajsterico.