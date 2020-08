Nagelsmann po uvrstitvi v polfinale že razmišlja o Parižanih: PSG? Odigrati bomo morali tekmo stoletja

Leipzig sedaj v boju za finalno vstopnico tega eminentnega nogometnega klubskega tekmovanja, ki se po turnirskem sistemu odvija v Lizboni, čaka visokoleteči pariški PSG. "Pripravljal sem se že na podaljšek in razmišljal, koga naj pošljem v igro. Zato sem vesel, da mi tega ni bilo treba narediti," je o četrtfinalnem dvoboju z Atleti dejal strateg nemškega kluba Julian Nagelsmann in dodal: "Nisem mogel verjeti, da smo dosegli ta prečudovit zadetek." Nagelsmann pravi, da so trenirali za situacije ob lastnem vodstvu z 1:0, a se stvari niso iztekle po načrtih. "Fantje so vse rešili sami na igrišču in pokazali, kako močni so v psihičnem pogledu. Zelo sem ponosen nanje."