Nagelsmann: Tudi če bi odigrali tekmo sezone, bi bilo premalo

Nocoj je na sporedu še drugi polfinale Lige prvakov. V Lizboni se bosta udarila Bayern in Lyon. Vloga velikega favorita gre Bavarcem, a tako je bilo tudi z Manchester Cityjem in Juventusom, ki sta proti Francozom ostala praznih rok. Prenos tekme se na Kanalu A in VOYO prične ob 20.30.

Z njim bi imel Leipzig vsaj na papirju veliko več možnosti proti Parižanom. Kot je moč prebrati, je na radarju nekaterih evropskih velikanov še nekaj nogometašev iz Leipziga, tako da vodilne može rdečih bikov čaka zahtevno delo, če želijo zadržati jedro ekipe in v naslednji sezoni vnovič poskusiti z vrhunskim rezultatom v Ligi prvakov. "To, da se zanimajo za naše nogometaše, je le dokaz, da v klubu dobro delamo. Prezgodaj je govoriti o tem, kdo bo odšel in kdo bo prišel. Upamo, da bomo imeli jedro ekipe tudi v naslednji sezoni." Ambiciozni nemški strokovnjak je prepričan, da je polfinalni dvoboj s PSG-jem velika priložnost, da se klub spet nekaj nauči. "Novi smo še v tem tekmovanju. Učimo se še. Takšne izkušnje so vredne zlata. Fantje morajo znati odnesti veliko dobrega tudi od takšnega bolečega poraza. Jim pa ne morem prav nič očitati. Dali so vse, kar imajo, tekmec je bil pač boljši."