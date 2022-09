Nagelsmann: Razmišljam o vsem. O sebi, rezultatih, odgovornosti, odstopu ...

Serijski nogometni prvaki Nemčije, nogometaši Bayerna, se nahajajo v nenavadni situaciji. Slovita zasedbe iz Münchna na zadnjih štirih tekmah sploh ni dosegla zmage v Bundesligi, pred porazom proti Augsburgu je trikrat remizirala proti Stuttgartu, berlinskemu Unionu in Borussii iz Mönchengladbacha. V taboru bavarskega ponosa so kljub blesteči zmagi med tednom v Ligi prvakov proti Barceloni, prižgani vsi alarmi. Gre za najslabši start Bayerna v nemškem prvenstvu v zadnjih dvajsetih letih ...

icon-expand Julian Nagelsmann in Hasan Salihamidžić FOTO: AP

Izbranci trenerja Juliana Nagelsmanna so imeli v zahodnem delu Bavarske na tekmi z Augsburgom absolutno premoč, a je bil domači vratar, Poljak Rafal Gikiewicz, izjemno razpoložen in je svojo mrežo pustil nedotaknjeno. Mož odločitve je bil 24-letni Mergim Berisha, zmagoviti gol je za tretjo zmago Augsburga v tej sezoni zabil v 59. minuti. Nov neuspeh za ohranjanje negativne serije, Bayern na zadnjih štirih tekmah v Bundesligi ne pozna zmage. "Gre za najslabši točkovni saldo kluba v zadnjih dvajsetih letih. Trije remiji in poraz so nekaj, kar armado bavarskih navijačev spravlja v obup. Razpoloženje je le deloma izboljšala zmaga v Ligi prvakov proti Barceloni. A tudi takrat je imel Bayern kar nekaj sreče, saj bi se dvoboj lahko končal drugače," se spominja kritični Bild in opozarja, da so verjetno šteti dnevi trenerju Nagelsmannu.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Le še en poraz in postal bo bivši," je prepričan Bild. "Mladi, a tako hvaljeni trener Bayerna, očitno ne drži koncev niti v slačilnici kot tudi ne na igrišču. Njegov podpis ni viden v igri Bayerna," nadaljujejo s kritiko nemški mediji. "Ne gre za to, da je star 35 let in za njim ni dovolj izkušen, gre za to, da ne vliva samozavesti niti pri igralcih, kaj šele med navijači. Kot zadnji so se na vlak nezadovoljstva usedli vodilni možje kluba," nadaljuje Bild in opozarja, da se je prvič zelo kritično javil športni direktor Hasan Salihamidžić. "Grem od začetka. Opazno je, da ekipa ni v dobrem fizičnem stanju, kot da fantom primanjkuje kondicije. Od tu naprej je vse težje. Vidim tudi to, da je očitno pomanjkanje želje po doseganju zadetkov. Če tega ni, potem je vse težje. Zaskrbljen sem, priznam, saj se s takšno igro ne da zmagovati v Bundesligi. Ni dovolj, da pritečemo na travnik in rečem: 'Mi smo Bayern'. Kar nekaj opozoril smo prejeli na začetku sezone, rezultati v zadnjem asu pa so pod vsako kritiko," je nemškim novinarjem po novi zaušnici proti Augsburgu hitel pripovedovati Salihamidžić.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Nemški mediji sporočajo, da tudi Nagelsmann ni imun na trenutno klavrno stanje v klubu. Vsaj kar se tiče rezultatov v Bundesligi. Celo tako slabo razpoložen je, da je celo napovedal, da ga ne bo na Oktoberfest. "To je velika tradicija, katere močan del je tudi Bayern. Samo pandemija koronavirusa jo je prekinila, a vse se vrača na stare tirnice. Neprisotnost Bayernovega trenerja na festivalu bi slabo vplivala na okolje," trdi Bild. Kasneje je sicer Nageslmann omilil napovedi in sporočil, da bo šel, če bodo to od njega zahtevali, oziroma če bo šla vsa ekipa. "Ne vidim smisla, da bi prišel, in to sem že povedal vodilnim v klubu. Res pa je, če bodo to od mene zahtevali, oziroma če se bo odzvala cela ekipa, potem ne bom imel izbire." Nemci se spominjajo, da je nazadnje takšen negativen niz v nemškem prvenstvu "uspel" legendarnemu Ottmarju Hitzfeldu, ki pa je preživel dneve po četrtem zaporednim dvoboju brez zmage. "Toda on je izkušen trener, ki se je znal nositi s pritiskom in je odlično odreagiral po rezultatski krizi, saj je sledila serija zmag, tako da se je izognil odpovedi. Se ji bo tudi Nagelsmann. Težko je verjeti," za konec razmišlja Bild. Nagelsmann je po porazu proti Augsburgu zmogel toliko moči in se soočil z domačimi novinarji ... "Razmišljam o vsem. O meni, o situaciji, o klubu, odstopu. Ja, klub je nad vsemi," je bil kar malce zmeden mladi strokovnjak na klopi bavarskega ponosa, ki ga po daljši reprezentančni pavzi, če jo bo seveda preživel kot trener Bayerna, čakajo zahtevni izpiti proti Bayerju iz Leverkusna, Borussii iz Dortmunda ...