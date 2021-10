Nagradna igra: z malce sreče na nogometni spektakel v Fazanerijo

Nogometaši murskosoboške Mure se bodo prihodnji četrtek v 3. krogu Konferenčne lige v Fazaneriji pomerili s francosko ekipo Rennes. Prekmurci so kljub dvema uvodnima porazoma pustili odličen vtis na obeh tekmah, tako da lahko z umirjenim optimizmom čakajo na novi nogometni spektakel v Murski Soboti in tudi upajo na kakšno točko. Z malce znanja in sreče si lahko zagotovite vstopnici za nogometni spektakel, ki ga bomo prenašali tudi na Kanalu A in VOYO.

