'Naj počivajo v miru tisti, ki si niso ogledali te tekme'

Pariz, 29. 04. 2026 13.43 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
M.D.
Slavje nogometašev PSG na obračunu z Bayernom

Polfinalni obračun Lige prvakov med Bayernom in PSG-jem je ponudil kar devet golov. PSG bo čez en teden v Münchnu branil prednost 5:4, še pred tem pa se bosta dvakrat srečala druga polfinalista Arsenal in Atletico iz Madrida (prenos od 20.30 naprej na Kanalu A). Neverjetna tekma v Parizu ni navdušila le vpletene nogometaše in prisotne navijače, ampak tudi številne nekdanje nogometaše, ki niso skoparili s pohvalami na račun igralcev obeh moštev.

"Naj počivajo v miru vsi, ki so zamudili to tekmo," je po obračunu dejal nekdanji napadalec Arsenala, Barcelone in francoske reprezentance Thierry Henry. Francoz, ki je svoje najboljše predstave v bogati karieri pokazal pod vodstvom Arsena Wengerja in Pepa Guardiole, ni mogel skrivati svojega navdušenja nad igro nogometašev PSG-ja in Bayerna. "To je nogomet v svoji najboljši obliki. Pravi spektakel. Od začetka do konca, brez premorov, brez trenutka za oddih ... če samo za trenutek zadremal, si že kaj zamudil. Ta tekma je imela vse," je Henry dejal po koncu teme.

Nekdanji napadalec Arsenala Thierry Henry
Nekdanji napadalec Arsenala Thierry Henry
FOTO: X

Čeprav ne skriva svoje ljubezni do nekdanjega kluba Arsenala, ki se bo nocoj v drugem polfinalnem obračunu za uvrstitev v finale boril z Atleticom, je Henry priznal: "Iskreno ... to bi moralo biti finale Lige prvakov. Ker sta to trenutno najbolj razburljivi ekipi v Evropi."

Nato se je Francoz osredotočil na posamezne nogometaše na zelenici stadiona Parc des Princes. "Poglejte Nuna Mendesa, ki je celo sezono ustavljal krilne napadalce nasprotnikov, zdaj pa ima nenadoma težave z Michaelom Olisejem. Ta fant je nekaj posebnega. Na drugi strani Luis Diaz preprosto ne neha teči. Mislim, da Achraf Hakimi ni niti enkrat zajel sapo. Potem Kvaratskhelia ... vse, česar se dotakne, izgleda nevarno," je bil poln hvale na račun igralcev obeh moštev.

Preberi še Namesto poslastice v Parizu raje spremljal tretjeligaški obračun

Tekmo je gledal tudi napadalec Manchester Cityja Erling Haaland, ki je iz Lige prvakov izpadel v osmini finala. "To je nogomet," je sledilcem na družbenih omrežjih napisal norveški napadalec. Nekdanji zmagovalec Lige prvakov z Interjem Wesley Sneijder tudi ni skrival navdušenja. "Težko se spomnim boljše tekme," je dejal Nizozemec. Nekdanji nogometaš Bayerna Bastian Schweinsteiger je že po prvem polčasu na družbenih omrežjih zapisal, da je to "ena najboljših tekem v zadnjih letih". Upajmo, da nas bodo nocoj navdušili tudi nogometaši Atletica z Madrida in Arsenala. Prenos na Kanalu A in VOYO začnemo ob 20.30.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
UEFA LP: Atletico Madrid - Arsenal
UEFA LP: Atletico Madrid - Arsenal
FOTO: VOYO
liga prvakov thierry henry bayern psg

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Fati
29. 04. 2026 16.07
Skoraj po celem svetu so konflikti, nas pa naj bi zanimala ena nogometna tekma, oziroma, bi morali biti razočarani sami vase zaradi tega, ker smo jo zamudili? Res si zaslužimo, da nas preseneti kakšen komet, medtem, ko bo elita varno v svojih bunkerjih.
Odgovori
0 0
Polde8
29. 04. 2026 16.02
Nogomet je en sam dolgčas.
Odgovori
+1
1 0
cvinga
29. 04. 2026 15.38
Nogomet ni stvar, katera bi zanimala vsakega... Bizarna izjava tega francoza.... Sploh vredno kaj komentirati?
Odgovori
-2
0 2
