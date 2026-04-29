'Naj počivajo v miru tisti, ki si niso ogledali te tekme'

"Naj počivajo v miru vsi, ki so zamudili to tekmo," je po obračunu dejal nekdanji napadalec Arsenala, Barcelone in francoske reprezentance Thierry Henry . Francoz, ki je svoje najboljše predstave v bogati karieri pokazal pod vodstvom Arsena Wengerja in Pepa Guardiole, ni mogel skrivati svojega navdušenja nad igro nogometašev PSG-ja in Bayerna. "To je nogomet v svoji najboljši obliki. Pravi spektakel. Od začetka do konca, brez premorov, brez trenutka za oddih ... če samo za trenutek zadremal, si že kaj zamudil. Ta tekma je imela vse," je Henry dejal po koncu teme.

Čeprav ne skriva svoje ljubezni do nekdanjega kluba Arsenala, ki se bo nocoj v drugem polfinalnem obračunu za uvrstitev v finale boril z Atleticom, je Henry priznal: "Iskreno ... to bi moralo biti finale Lige prvakov. Ker sta to trenutno najbolj razburljivi ekipi v Evropi."

Nato se je Francoz osredotočil na posamezne nogometaše na zelenici stadiona Parc des Princes. "Poglejte Nuna Mendesa, ki je celo sezono ustavljal krilne napadalce nasprotnikov, zdaj pa ima nenadoma težave z Michaelom Olisejem. Ta fant je nekaj posebnega. Na drugi strani Luis Diaz preprosto ne neha teči. Mislim, da Achraf Hakimi ni niti enkrat zajel sapo. Potem Kvaratskhelia ... vse, česar se dotakne, izgleda nevarno," je bil poln hvale na račun igralcev obeh moštev.