Najboljši igralec na svetu priznal: Vzdušje v garderobi ni bilo dobro

"Nismo pričakovali, da bomo tukaj (v Moskvi, op. p.) pustili točke. Jasno, da vzdušje v garderobi po porazu ni bilo dobro. Toda moramo dvigniti glave in poskusiti rešiti to čimprej. Zadnje tri tekme, še posebej v Sevilli in danes nismo bili na naši najboljši ravni," je priznal vezist Luka Modrić, ki je tekmo v Moskvi začel na klopi, v igro pa vstopil šele v 58. minuti.

In zakaj je najboljši igralec na svetu po izboru Uefe začel na klopi za rezerviste? "Trener mi je rekel, da me bo spočil, ker sem odigral tri oz. štiri tekme zapored. Bilo je predvideno, čeprav me je na koncu poslal v igro," je po tekmi medijem pojasnil Modrić.

Real tudi v Moskvi ni našel poti v mrežo nasprotnika, kar je že tretja zaporedna tekma za galaktike brez danega zadetka. "Ko na treh zaporednih tekmah ne zabiješ gola, je vse skupaj malce zaskrbljujoče. Prepričan sem, da bomo našli izhod iz tega položaja. Treba je verjeti, biti pozitiven in nadaljevati z delom. Izboljšati se moramo in zmagati naslednjo tekmo," je še povedal Modrić.

Ta verjame, da težava ni v napadalcih. "Na teh tekmah smo imeli priložnosti, tudi tu v Moskvi. Žoga ni želela v gol, toda to je nogomet. Našli bomo rešitve," je zaključil nogometaš Reala.