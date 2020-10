'Najboljši odgovor na Bartomeuov odstop je predstava, ki smo jo pokazali'

Derbi 2. kroga Lige prvakov je bil na sporedu v Torinu, kjer je Juventus gostil Barcelono in gostje so se veselili zmage z 2:0. Po številnih težavah, na in izven igrišča, je blaugrana pokazala pravi obraz in se iz zahtevnega gostovanja vrača s polnim izkupičkom. Barca ima po dveh odigranih tekmah stoodstoten izkupiček in mirno pričakuje nadaljevanje v Ligi prvakov. Za Barco je to prva zmaga proti Juventusu v Torinu, na prejšnjih šestih tekmah (od leta 1970) so trikrat remizirali in trikrat izgubili.

Barcelona ne blesti v domači Primeri Division, saj je po porazu na derbiju z madridskim Realom zdrsnila na 12. mesto lestvice (ima odigrani dve tekmi manj). Da je dogajanje glede sedaj že nekdanjega predsednika Josepa Bartomeua vplivalo tudi na nogometaše, je potrdil tudi Sergi Roberto: "Najboljši odgovor na burno dogajanje in Bartomeuov odstop je predstava, ki smo jo prikazali. Obrniti moramo nov list in se posvetiti ostalim pomembnim rečem. Vsi so veliko govorili, a dejstvo je, da moštvo enostavno želi zmagovati. Želimo Barco, ki je dominantna, ima žogo v posesti in se brani pametno. To sedaj počnemo. Imamo novega trenerja in prepričan sem, da bomo še presenečali."