Najdražji Barcin nakup v zgodovini se je od Camp Noua poslovil ob žvižgih navijačev

A 26-letni Brazilec ni in očitno tudi ne bo pustil močnejšega pečata. Še več, ofenzivni vezist je na tekmi proti madridskemu Getafeju, v poslednjem Barcinem dvoboju v sezoni Primere Divison, doživljal neprijetne trenutke. "Barcininavijači so mu žvižgali ob vsakem dotiku žoge. Imajo ga za glavnega krivca za izpad v polfinalu Lige prvakov proti njegovemu nekdanjemu Liverpoolu. Prav gotovo mu na zadnji domači tekmi ni bili prijetno," je "opazil" madridski AS in dodal, da je imel Brazilec skozi sezono večkrat "težave z navijači, ki ga nikakor niso sprejeli za svojega. Je pa res, da tudi Coutinho ni naredil nič v smeri, da bi navijačem prirasel k srcu." Coutinho je proti Getafeju, ki so ga Katalonci premagali z 2 : 0, iz igre odšel 20 minut pred koncem. "In šele takrat so pojenjali žvižgi na njegov račun."