Najprej je Fenerbahče zavil v črno, nato ga je okrepil

Turški Fenerbahče je pred dnevi proti portugalski Benfici izpadel v kvalifikacijah za nogometno Ligo prvakov. Dva dni potem pa je prav od portugalske ekipe odkupil krilnega nogometaša Kerema Akturkogluja, ki je za nameček dosegel še edini in odločilni zadetek v tem portugalsko-turškem dvoboju. Kot poročajo tamkajšnji mediji, je nekdanji klub Mihe Zajca, ki je odslovil tudi slovitega trenerja Joseja Mourinha, za turškega reprezentanta odštel 22,5 milijona evrov.
Kerem Akturkoglu je pred odhodom k Benfici igral za največjega tekmeca Fenerbahčeja - Galatasaray.
