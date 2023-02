Najuspešnejši igralec v zgodovini Reala končal zgodbo v Pireju

Marcelo je končal sodelovanje z grškim Olympiacosom. "Prava nogometna legenda se je pridružila Olympiacosu," so zapisali septembra lani v klubu iz Pireja in takrat niso dopisali, za kakšen znesek gre in koliko časa 34-letnega Brazilca pogodba veže z grškim klubom. Po nekaj mesecih pa se je zgodba brazilskega nogometnega zvezdnika v Pireju nepreklicno končala. Klavrno. Nastopil je zgolj na desetih tekmah, a zabil tri gole.

Marcelo je pri 34 letih odigral 546 tekem v barvah madridskega Reala, kamor je prišel leta 2006 pri komaj 18 letih. S kraljevim klubom je petkrat osvojil Ligo prvakov, so zapisali pri Olympiacosu v sporočilu za javnost na svoji uradni strani. Brazilec je obenem najuspešnejši igralec v zgodovini Real Madrida s 25 trofejami. Vodstvo Reala pa se je odločilo, da po koncu sezone 2021/22 ne bo podaljšalo pogodbe z Brazilcem. Marcelo, ki je pred prihodom v Evropo igral za domači Fluminense, ima tudi 58 nastopov za Brazilijo (šest golov), v dresu katere je nastopil tudi na dveh svetovnih prvenstvih leta 2014 in 2018. Marcelo je v grškem prvenstvu na največjem derbiju igral proti trem Slovencem. Trije reprezentanti, Benjamin Verbič, Andraž Šporar in Adam Gnezda Čerin, so se namreč lansko poletje pridružili Panathinaikosu, večno rivalstvo Olympiacos - Pao pa velja za eno najbolj "vročih" v nogometnem svetu. Na lestvici grškega prvenstva je v vodstvu prav "slovenski" Panathinaikos, ki je v zadnjem krogu z 2:0 ugnal Volos. Drugi gol na tekmi je dosegel prav Andraž Šporar. Zanj je bil to osmi zadetek v grškem prvenstvu.