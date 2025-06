Naključju se ničesar ne prepušča: znani izvajalci morebitnih enajstmetrovk?

Nogometaši Interja iz Milana in pariškega PSG bodo nocoj sklenili sezono Lige prvakov. V finalu, ki se bo začel ob 21. uri v Münchnu, prenos na POP TV in VOYO pa že uro prej z bogatim studijskim delom, se bo Inter boril za četrto lovoriko v tem tekmovanju, medtem ko PSG lovi sploh prvo v zgodovini kluba. Mediji (z Apeninskega polotoka) špekulirajo in tudi že ponujajo izvajalce morebitnih enajstmetrovk. Če se obračun ne bo razrešil po rednem delu in podaljšku. Tekmo na Allianz Areni bo sodila romunska trojica na čelu z glavnim sodnikom Istvanom Kovacsom.

OGLAS

UEFA Liga prvakov - finale: PSG - Inter FOTO: VOYO icon-expand

Parižani v ligaškem delu, letos je ta prvič nadomestil nekdanji skupinski del tekmovanja, niso blesteli in so si napredovanje v izločilne boje priigrali šele z zmagama v zadnjih dveh krogih. Nato so po vrsti ugnali Brest, Liverpool, Aston Villo in Arsenal, ki ga je PSG v polfinalu izločil s skupnim izidom 3:1.

Inter je bil v ligaškem delu četrti najboljši med 36 ekipami, zato je neposredno napredoval v osmino finala. Tam je brez težav izločil Feyenoord, v četrtfinalu je bil tesno boljši od Bayerna, v polfinalu pa po dveh spektaklih po podaljšku še od Barcelone s 7:6.

PSG je doslej le enkrat igral v finalu, in sicer v koronski sezoni 2019/20, ko je na zadnji stopnički izgubil proti Bayernu. Na drugi strani ima Inter več izkušenj s finali Lige prvakov. Nazadnje je pred dvema letoma ostal praznih rok proti Manchester Cityju, naslove pa je osvojil v sezonah 1963/64, 1964/65 in 2009/10. PSG in Inter se bosta sploh prvič v evropskih tekmovanjih udarila med seboj.

Lautaro Martinez FOTO: AP icon-expand

Špelkuliranje z izvajalci morebitnih enajstmetrovk

Mediji z Apeninskega polotoka, prednjačita ugledna Gazzetta Dello Sport in Corriere Dello Sport so prepričani, da imajo tudi že spisek izvajalcev potencialnih enajstmetrovk, če se finale med Interjem in Parižani ne bo končalo, oziroma odločilo po rednem delu in (ali) podaljšku. Gazzetta trdi, da že pozna začetno peterico Interja.

Kapetan PSG-ja Marquinhos FOTO: Profimedia icon-expand

"Če ne bo nekaterih nepredvidljivih situacij, poškodb ali nepričakovanih menjav, potem je začetna peterica izvajalcev črno-modrih bržkone znana. Hakan Calhanoglu, Kristjan Asllani, Mehdi Taremi, Henrikh Mkhitaryan in Lautaro Martinez so skorajda gotovi, nato pa je vse odvisno od uspešnosti omenjenih izvajalcev, oziroma če bo potrebno dodatno odločanje," sporoča rožnati časnik. Corriere ima tud že seznam PSG-ja.

"Hviča Kvarachelia je zanesljiv, ob njem pa še Goncalo Ramos, Ousmane Dembele, Desire Doue in Vitinha. Od tu naprej je manj jasnosti," je prepričan Corriere Dello Sport, ki dodaja, da bo ob morebitnih odločitvah z bele pike veliko ali skorajda vse odvisno od obeh vratarjev. "Odlična sta. Skorajda se ne ve, kateri je boljši. Tudi ob morebitnih penalih se ne zdi v večji prednosti nihče izmed njiju. Toda glede na vse, bi ob enajstmetrovkah vendarle bil Gianluigi Donnarumma rahel favorit, čeprav Yann Sommer ne gre podceniti. Večkrat je dokazal tudi tovrstno mojstrstvo."