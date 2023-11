Nov nor poraz Manchester Uniteda in zmage favoritov

Napoli je v domač obračun z Unionom iz Berlina vstopil kot drugo moštvo na lestvici skupine C, in krog tam tudi zaključil, saj je proti moštvu, ki po treh krogih še ni osvojilo točke, ni uspel zmagati kljub vodstvu. Matteo Politano je v 39. minuti zadel za domače, David Datro Fofana pa je v 52. minuti izenačil.

Skupina D:

Real Sociedad nadaljuje odlične predstave v najkakovostnejšem klubskem tekmovanju. Z zmago proti Benfici je osvojil še 10. točko v skupini D. Španci so že po prvem polčasu vodili 3:0. Zadeli so Mikel Merino v 6., Mikel Oyarzabal v 11. in Ander Barrenetxea v 21. minuti. Brais Mendez je z zgrešeno enajstmetrovko v 29. minuti prizanesel nemočnim Portugalcem. Rafa Silva je v 49. minuti zadel in ponudil upanje navijačem Benfice, ampak zaman.

Real Sociedad - Benfica 3:1 (3:0)

Salzburg - Inter 0:1 (0:0)