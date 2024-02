Napoli misli resno, proti Barci s popolno mobilizacijo in novim trenerjem

Kontroverzni prvi mož Neapeljčanov Aurelio De Laurentiis je bil spet v elementu. Po nekaj slabših rezultatih je na trenerski klopi odstavil priznanega Walterja Mazzarrija in ga zamenjal s slovaškim selektorjem Francescom Calzono. In to tik pred začetkom izločilnih bojev Lige prvakov. Napoli preboj med osem v Evropi lovi v dvoboju z Barcelono. Katalonski ponos, ki ga po koncu sezone zapušča trener Xavi Hernandez, je v zadnjem obdobju le dvignil formo in je v obračunu v vlogi favorita. Prenos tekme od 20.30 na Kanalu A in VOYO. Začnemo z bogatim studijskim delom.

UEFA LP: Napoli - Barcelona

Aktualni italijanski nogometni prvak Napoli se je le 48 ur pred obračunom proti Barceloni v Ligi prvakov razšel s trenerjem Walterjem Mazzarrijem in ga zamenjal s selektorjem Slovaške Francescom Calzono.

Seveda je imel prvo in zadnjo besedo pri tem manevru kontroverzni lastnik kluba izpod Vezuva Aurelio De Laurentiis. "Pozdravljamo Francesca Calzono in pomagali mu bomo na vse načine, saj bo zelo zapleteno pripraviti ekipo le dan pred tako pomembno tekmo, kot bo prihajajoča proti Barceloni," je svojo (nepričakovano) potezo komentiral predsednik lanskoletnih italijanskih prvakov Aurelio De Laurentiis. Calzona, ki je pri Napoliju deloval kot pomočnik trenerja med letoma 2015 in 2018 ter kot tehnični trener med 2021 in 2022, je zamenjal 62-letnega Mazzarrija.

Ta je Napoli prevzel 14. novembra in ga vodil na 17 tekmah. Pred tem je sezono na klopi italijanskega prvaka začel Francoz Rudi Garcia, ta pa je šampionsko moštvo prevzel od Luciana Spallettija, ki je postal selektor Italije.

Matteo Politano in soigralci pri Napoliju

Mazzarri je na 17 tekmah dosegel šest zmag in tri neodločene izide, kar je predsednika kluba "sililo" v menjavo tik pred obračunom osmine finala Lige prvakov proti Barceloni. "Na travniku smo glavni nogometaši in ne trener, tako da se menjava na klopi, četudi opravljena zadnji hip pred obračunom z Barcelono, ne bi smela poznati pri naši igri. Sploh, ker nam bo na nasprotni strani stala Barcelona, tako da bo motiv vseh nas na najvišjem možnem nivoju," je za Corriere Dello Sport razpredal Matteo Politano, ki bo imel pomembno vlogo v napadu Neapeljčanov.

Napoli proti Barceloni

"Polne tribune in naelektrena atmosfera. To bi bilo še kako dobrodošlo na obračunu z Barco. Takšno vzdušje nas lahko pripelje do igre presežkov. Leteli bomo po igrišču, v to ne dvomim, upam le, da bomo tudi dovolj pametni," je bil brez dlake na jeziku italijanski reprezentant, ki je nekoč nosil dres vodilne ekipe Serie A Interja. "Glede na to, da gre šele za prvo dejanje obračuna osmine finala, ne pričakujem, da se bo odločalo že v Neaplju. Za nas bi bil dobrodošel vsak rezultat, razen poraz. Verjamem, da lahko tudi Barceloni "igramo" s Katalonci," je za priznani italijanski športni časnik končal Politano.

Ferran Torres

Calzona bo vsaj do konca sezone prevzel Napoli, hkrati pa bo opravljal tudi selektorsko vlogo na klopi Slovaške. Z njo se je 55-letni Italijan uvrstil na evropsko prvenstvo. Tam bo Slovaška igrala v skupini E z Romunijo, Belgijo in zmagovalcem dodatnih kvalifikacij B Lige narodov.

Ferran Torres: Za nas je sprejemljiv vsak rezultat, razen poraz Barcelona v španskem prvenstvu v tekoči sezoni ne blesti. Večji del sezone držo tretje mesto, točkovno daleč od zagrizenega tekmeca Reala, šele v zadnjem času pa se je točkovno približala Gironi, ki je nanizala nekaj slabših rezultatov in izgublja korak v boju za naslov španskega prvaka. Glede na točkovni zaostanek za galaktiki bo za Katalonce prav Liga prvakov velika priložnost za odmeven rezultat in tudi osvojitev laskave lovorike.

"Že pri prvi oviri nas čaka zahtevno delo. Napoli je še posebej na domačem stadionu zelo nevaren tekmec," je v pogovoru za El Mundo Deportivo prepričan 23-letni napadalec katalonskega ponosa Ferran Torres, ki je vesel, da je ekipa v zadnjem obdobju močno dvignila tekmovalno formo, kar se pozna tudi na rezultatih. S predstavami sicer Barca (še) ne navdušuje, a rezultati so tu ... "Za Ligo prvakov bomo še posebej našpičeni. Vemo, kaj prinaša takšna tekma, in želimo si dobro izhodišče pred povratno tekmo v Barceloni," nadaljuje Torres, ki verjame, da Barca pod Vezuvom ne bo izgubila. "Sedaj, ko gol v gosteh ni več tako pomemben, se mi zdi, da je oziroma bo najvažneje, da v Neaplju ne izgubimo. Čeprav je jasno, da ne bomo igrali na remi, saj je to skorajda nemogoče. Lovili bomo zmago, a bomo zadovoljni z neodločenim razpletom," je bil v izjavi za katalonski El Mundo Deportivo neposreden Ferran Torres, ki bo predvidoma tekmo začel s klopi. Izid, Liga prvakov, osmina finala, prva tekma:

Napoli - Barcelona (20.30, Kanal A in VOYO)