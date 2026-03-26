Narobe svet v taboru Reala? Mbappe zdaj zavrnil novice o zdravljenju napačnega kolena

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Informacija ni točna," je na novinarski konferenci v ZDA, kjer se Francozi pripravljajo na prijateljsko tekmo z Brazilijo, povedal Kylian Mbappe. Pred tem je francoska televizija RMC Sport v torek poročala, da se je Mbappe odločil za zdravljenje v Franciji, ker so mu klubski zdravniki pri Realu opravili magnetno resonanco na napačnem kolenu, španska časnika El Pais in Marca pa sta v nadaljevanju trdila, da imata vire, ki to novico 100-odstotno potrjujejo.

Zdaj Mbappe trdi, da je za napačne informacije, ki so zaokrožile v javnosti, verjetno malce kriv tudi sam, ker ni komuniciral z javnostjo, kaj in kako je s poškodbo, "kar lahko privede do napačnih tolmačenj." Francoz se je po decembrski poškodbi marca vrnil na zelenico. Kot rezervist Reala je vstopil na tekmah prejšnji teden proti Manchester Cityju (2:1) in v nedeljo na mestnem derbiju z Atletico Madridom (3:2). Nogometaš je svojo nalogo opravil brez bolečin.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke