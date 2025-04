'Naš cilj je jasen: zmagati tudi na drugi tekmi in se uvrstiti v polfinale'

Serijski francoski prvak PSG evropske sezone ni začel najbolje in je s štirimi zmagami, remijem in tremi porazi ligaški del Lige prvakov sklenil šele na 15. mestu. Varovanci Luisa Enriqueja pa so nato stopili na plin in v dodatnih kvalifikacijah (s skupnim izidom 8:2) premagali Brest, v osmini finala (po enajstmetrovkah) izločili Liverpool, na prvi tekmi četrtfinala pa je s 3:1 padla še Aston Villa. Novopečeni francoski prvak je tako na dobri poti, da se še drugo leto zapored uvrsti v polfinale elitnega klubskega nogometnega tekmovanja.

"Mislim, da je ekipa še enkrat pokazala, da je pripravljena tekmovati na vsaki tekmi z vsakim tekmecem. Uspelo nam je hitro izenačiti, kar je bilo zelo pomembno, da smo odšli na polčas s poravnanim rezultatom. V drugem polčasu pa mislim, da smo si zaslužili doseči več golov in zmagati. Zadetek v zadnji minuti je bil češnja na vrhu torte in mislim, da smo dosegli cilj, ki smo ga imeli na tej prvi tekmi," je prvi četrtfinalni obračun med PSG-jem in Aston Villo opisal trener francoskega kluba Luis Enrique.

Za enega izmed junakov tekme se je izkazal zimski nakup Kvicha Kvaratskhelia, ki je takoj na začetku drugega polčasa z izjemnim zadetkom poskrbel za vodstvo PSG-ja z 2:1. "Jasno je, da je Kvaratskhelia vsestranski igralec in da sem si ga želel v ekipi že vse od prihoda v Pariz. V moji prvi sezoni nam ga ni uspelo pripeljati v klub in lansko poletje tudi ne, tako da sem bil zelo vesel, da nam ga je letos končno uspelo kupiti, ko smo praktično mislili, da nimamo več možnosti, da ga kupimo. On združuje vse, kar ima naš projekt, torej mladost, veliko kakovosti z žogo in veliko kakovosti brez žoge," je o gruzijskem krilnem napadalcu po tekmi povedal španski strateg.

"Za trenerja, kot sem jaz, je čudovito imeti igralca, ki je tako mlad, hkrati pa ima osebnost in izkušnje, ki nas izboljšujejo kot ekipo. In danes si je s tem senzacionalnim golom zaslužil nagrado. Zadetek je dosegel že proti Liverpoolu, vendar je bil tisti razveljavljen. Danes pa je bil nagrajen za trud. Ekipa je danes dosegla, kar si je zadala, in mislim, da smo si to zaslužili," je o predstavi 24-letnega Gruzijca, ki je bil tudi izbran za igralca tekme, še dodal Enrique.

Parižani so lahko že osredotočeni na povratno tekmo, ki bo na sporedu že v torek, kajti Ligue 1 je njihovo srečanje proti Nantesu v luči Lige prvakov prestavila na kasnejši termin. Tako ali tako pa je francoska liga od prejšnjega kroga že odločena, saj je PSG v soboto že četrtič zapored in 13. v zgodovini postal francoski prvak. "Naš cilj v Birminghamu je jasen, in sicer zmagati. To je naš edini cilj. Ne znamo igrati drugače, ne znamo igrati tako, da bi špekulirali o rezultatu, ne znamo igrati obrambe v nizkem bloku. Tega enostavno ne treniramo. Verjetno se bomo morali tudi braniti, kajti tekmec nas bo v lovu na rezultat stisnil, vendar ni naš cilj braniti rezultat, naš cilj je zmagati vsako tekmo. Ne dvomim, da bo v Birminghamu težko zmagati, toda vemo, kaj so naša orožja, in poskušali bomo znova zmagati," je o taktiki pred povratno tekmo še povedal Enrique, ki je pred desetimi leti z Barcelono že slavil v Ligi prvakov.

