Naš komentator Tomaž Lukač Kloppu privošči, da prekine urok večnega poraženca

Finalno tekmo Lige prvakov, ki jo boste v soboto zvečer spremljali na POP TV in VOYO, bo za našo televizijsko hišo četrtič zapored komentiral Tomaž Lukač. Celjan pričakuje negotov obračun Tottenhama in Liverpoola z veliko zadetki. Zmagovalca raje ne bi napovedal. A upa, da bo legendarni Nemec na klopi redsov Jürgen Klopp, končno prekinil urok večnega poraženca ... V soboto s studiem začnemo ob 20. uri.

Tomaž Lukač bo za našo televizijsko hišo PRO PLUS četrtič zapored komentiral finale Lige prvakov. FOTO: POP TV

Tomaž Lukač je od srede na prizorišču zaključnega dejanjaLige prvakov- finala med otoškima Liverpoolom in Tottenhamom. Zanj bo to že sedmi zaporedni finale, ki ga bo spremljal v živo in četrti kot glavni komentator naše televizijske hiše PRO PLUS. "Vsak finale je nova zgodba, tako da tudi tokrat pričakujem nekaj nepredvidljivega. Lani v Kijevu sem ves čas govoril, da bo Liverpoolna koncu dvignil laskavi pokal, a je bil vnovič prvi na cilj Real Madrid. Tokrat ne bom preveč napovedoval," je za našo spletno stran24ur.com povedal Lukač, ki bo vnovič komentator finala Lige prvakov, ki si ga boste v soboto zvečer, od 20. ure začnemo s studiem, lahko ogledali na POP TV in VOYO. "Prepričan sem, da redsi ne bodo menjali taktike za finale, več sprememb pričakujem s strani Tottenhama, ki se na čelu z Mauricijem Pochettinomzaveda, da se v odprt boj z Liverpoolom ne sme spustiti. V tem primeru bi bili Liverpoolčaniv veliki prednosti. Verjamem, da bo argentinski strokovnjak na klopi spursov poskušal s kakšno taktično ukano."





Tomaž Lukač potiho upa, da bo Jürgen Klopp le prekinil urok večnega poraženca ... FOTO: AP

V finalu sta angleška kluba. Poraz za preostali del nogometne Evrope ali raje uspeh Otočanov? "Težko rečem. Angleži že nekaj časa čakajo na novo lovoriko v LP. Tokrat jim zanesljiv ne uide," je malce v šali dejal Lukač, ki je že vse od srede prisoten na prizorišču finalnega obračuna. "Ta hip še ni čutiti, da se bo v soboto zvečer na madridskem stadionu Wanda Metropolitano zgodilo nekaj velikega. "Prepričan sem, da bio drugače v petek, še posebej pa v soboto pred tekmo, ko bodo Otočani prispeli v špansko prestolnico in preplavili Madrid. Prebivalcem španskega glavnega mesta pa, kot vidim in slišim, ni prav po godu, da se jim obeta prava angleška invazija. Nič za to, Otočani so zaslužili posebno pozornost, saj so bili letos v Evropi dominantni," je na prizorišču velikega finala za 24ur.com še dejal Lukač, ki je priznal, da je dolgo časa (potihoma) navijal za Ajax.





... od Mauricia Pochettina pa pričakuje kakšno taktično ukano ... FOTO: AP

"Zelo so bili simpatični. Njihov nogomet ni pragmatičen, ne igrajo samo in zgolj na rezultat. Bili so prava osvežitev na evropski nogometni sceni, in v boju z bogatimi evropskimi velikani, bi jim kmalu uspel veliki met. A še enkrat se je izkazalo, da za vrhunski rezultat potrebuješ še nekaj več. Konec koncev so si Nizozemci sami krivi za izpad. Finale so imeli že na dosegu roke." In favorit za končno zmago? Vem, nehvaležno vprašanje ..."Privoščil bi Kloppu. Drži se ga "etiketa" večnega poraženca. Menim, da ne povsem upravičeno, saj z redsi dela čudeže. Če pa bo vnovič izgubil, bo njegov predznak večnega poraženca še bolj viden. Temu pač ne bo mogel uiti."