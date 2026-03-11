Naslovnica
Liga prvakov

Guardiola: Real oslabljen? Še vedno je to Real

Madrid, 11. 03. 2026 06.00

Avtor:
M.J.
Real Madrid - Manchester City

Naslednje poglavje že tradicionalnega obračuna evropskih nogometnih velikanov madridskega Reala in otoškega Manchester Cityja je pred durmi. Tokrat gre za dvoboj osmine finala Lige prvakov, vloga domačina na prvi tekmi pa pripada galaktikom. Madridčani, ki imajo v tej sezoni kopico težav, tako kadrovskih, kot rezultatskih, ne bežijo od vloge favorita na prvi tekmi na Santiagu Bernabeuu, pa čeprav bodo nastopili močno oslabljeni. Prenos Kanal A in VOYO. Začnemo ob 20.30.

UEFA LP: Real Madrid - Manchester City
UEFA LP: Real Madrid - Manchester City
FOTO: VOYO

Brazilec Rodrygo, ki si je v začetku marca na tekmi španskega nogometnega prvenstva proti Getafeju težje poškodoval desno koleno, je že prestal operacijo. 

Povratne tekme osmine finala bodo 17. in 18. marca, četrtfinale 7. in 8. ter 14. in 15. aprila, polfinale 28. in 29. aprila ter 5. in 6. maja, finale pa bo 30. maja v Budimpešti.

Ta je bila uspešna, brazilskega reprezentanta zdaj čaka dolgo okrevanje. Petindvajsetletnik si je prejšnji teden strgal sprednjo križno vez in meniskus, čeprav je tekmo proti Getafeju lahko dokončal. Zdaj je že znano, da bo brazilski reprezentant izpustil tako preostanek sezone kot svetovno prvenstvo, njegova odsotnost pa še povečuje težave Reala, saj sta poškodovana tudi Kylian Mbappe in Jude Bellingham.

Preberi še Arsenal prvi favorit za Ligo prvakov, Real šele sedmi

"Rodrygo je uspešno prestal operacijo pretrgane sprednje križne vezi in zunanjega meniskusa desne noge. Operacijo je opravil zdravnik Manuel Leyes pod nadzorom zdravniške službe Real Madrida. Rodrygo bo v prihodnjih dneh začel rehabilitacijo," je za Marco najprej povedal (začasni) trener galaktikov Alvaro Arbeloa, ki se zaveda, da bo beli balet močno oslabljen predvsem na prvi tekmi v Madridu. 

Alvaro Arbeloa
Alvaro Arbeloa
FOTO: AP

"Bi radi da naštevam vse odsotne? Ne, ne bomo se ukvarjali s tistimi, ki manjkajo, oziroma bodo gotovo manjkali na prvi tekmi s Cityjem. Prepričan sem, da bo kader, ki bo na voljo, od sebe dal vse kar ima. Seveda se bi vsaki ekipi poznala odsotnost takšnih igralcev, toda mi verjamemo v tiste, ki bodo nastopili," je madridskemu časniku še zaupal Arbeloa. Tamkajšnji novinarji so seveda nanizali imena, ki trenerju galaktikov vsaj na prvi tekmi ne bodo na voljo. 

Preberi še Novo poglavje obračuna City - Real: Courtois galaktikom daje mirnost

"Jude Bellingham, Kylian Mbappe, Rodrygo, Eder Militao, Alvaro Carreras, Dani Ceballos in tudi David Alaba najverjetneje ne bodo v kadru za prvo tekmo. Morda le eden ali dva izmed njih tekmo začneta na klopi, vsi drugi pa so izgubljeni," dodaja Marca

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"City je ena najboljših ekip v zadnjem desetletju. So zahteven nasprotnik. Za sabo imamo že kopico podobnih spopadov, zato vemo, kaj nas vsaj približno čaka. Mislim, da skrivnosti, kar se taktike tiče, ne bo. Verjamemo v naše sposobnosti, a smo tudi previdni, saj v goste prihaja ekipa s številnimi vrhunskimi posamezniki. Verjamem, da bomo izkoristili prednost domačega terena in si priigrali dobro izhodišče za povratni obračun," je zaključil Alvaro Arbeloa. 

Erling Haaland in Pep Guardiola
Erling Haaland in Pep Guardiola
FOTO: AP

Guardiola: Real oslabljen? Še vedno je to Real
Manchester City je v zadnjem mesecu-dveh močno dvignil formo. Nanizal je sedem tekem brez poraza, manjši spodrsljaj je doživel na zadnji tekmi angleške lige, ko je zgolj remiziral proti Nottingham Forestu (2:2). Za razliko od Reala pa Pep Guardiola nima večjih težav s kadrom, na voljo ne bo le Hrvat Joško Gvardiol

Preberi še Mbappe nazaj v Madridu, a še ne bo nared za prvo tekmo proti Cityju

"V Madridu bi nas radi uspavali. Mediji pihajo v isti rog in sporočajo, da bo Real močno oslabljen in da smo favoriti. Ne bomo se uspavali, ne sprejemamo tega. Real je Real. Četudi ne bo povsem kompleten pa ima dovolj kakovosti. In ko igraš na Santiagu je vedno zahtevno. Tudi tokrat bo in ne bežimo od tega. Pričakujem pa, da se bo o potniku v četrtfinale vendarle odločalo na Otoku. Ne pričakujem, da si bo katera izmed ekip zagotovila neulovljivo prednost," je bil pred otoškimi mediji izčrpen Guardiola, ki tako kot kolega na klopi galaktikov, ne pričakuje večjih taktičnih presenečenj. 

Real Madrid in Manchester City se v zadnjih letih pogosto srečujeta v Ligi prvakov.
Real Madrid in Manchester City se v zadnjih letih pogosto srečujeta v Ligi prvakov.
FOTO: AP

"Kakovost vedno odloča in v obeh ekipah je dovolj kakovosti. Pričakujem nov nogometni spektakel. Naj gledalci uživajo," je spopad na Santiagu napovedal strateg Cityja Pep Guardiola. 

Izid, Liga prvakov, osmina finala, prve tekme:
Real Madrid - Manchester City 

Tekme osmine finala Lige prvakov bomo prenašali na Kanalu A in VOYO
Tekme osmine finala Lige prvakov bomo prenašali na Kanalu A in VOYO
FOTO: VOYO
nogomet liga prvakov real manchester city

