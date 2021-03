Barca ubranila ugled ob slovesu od LP, Navas pa pariški junak

Tudi pri Barceloni so se dobro zavedali, da jih je "pokopala" katastrofa na prvi tekmi na domačem Camp Nouu. Iz tako globoke "luknje" bi se lahko izvlekli le s fantastično igro, in čeprav so bili boljši tekmec in so se oddolžili z dobro igro, jim ni uspelo.

"Na prvi tekmi so bili nadpovprečno učinkoviti pred golom, mi na tej drugi nismo bili. Dosegli so štiri, mi smo zadeli le enkrat. Primerjava učinkovitosti je največja razlika glede na obe tekmi. Vendar to ni kritika igralcem, da bi jim manjkalo želje. Res smo vložili veliko truda in se žal veselili le enkrat. Morda smo potrebovali še kanček sreče, njihov vratar pa je bil igralec tekme. Imeli smo priložnosti, a jih nismo izkoristili," je črto pod tekmo potegnil trener Ronald Koeman, Barcelona pa je prvič po letu 2007 ostala brez četrtfinala.