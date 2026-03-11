Navijač Atletica med evropsko tekmo na tribunah pripravljal sendviče

Liga prvakov vedno postreže s prizori, ki javnost navdušijo tudi z nenogometnega vidika. Na torkovem obračunu je za nov viralen posnetek poskrbel domači navijač colchonerosov, ki si je ob visokem vodstvu svoje ekipe privoščil trenutek za potešitev lakote. Vse skupaj je bilo videti kot prizor iz povprečne delikatese, kjer se pripravljajo obilni sendviči. Starejši gospod si je na ograji pred seboj sestavljal sendviče s tradicionalnimi španskimi sušenimi mesninami. Prizor, ki na tribunah Iberskega polotoka ni tuj.