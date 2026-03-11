Naslovnica
Liga prvakov

Navijač Atletica med evropsko tekmo na tribunah pripravljal sendviče

Madrid, 11. 03. 2026 19.10

Avtor:
Lu.M
Navijač Atletika z gastronomskimi podvigi med tekmo LP

V španski prestolnici so navijači spremljali pravo nogometno poslastico na dvoboju med Atleticom in Tottenhamom, kjer so colchonerosi zmagali z visokih 5:2. Če so bili domači nogometaši lačni zadetkov, je navijače na tribunah Wande Metropolitano popadla tista prava lakota. Družabna omrežja je po tekmi navdušil posnetek privrženca Madridčanov, ki si je med tekmo pripravljal sendviče.

Liga prvakov vedno postreže s prizori, ki javnost navdušijo tudi z nenogometnega vidika. Na torkovem obračunu je za nov viralen posnetek poskrbel domači navijač colchonerosov, ki si je ob visokem vodstvu svoje ekipe privoščil trenutek za potešitev lakote. Vse skupaj je bilo videti kot prizor iz povprečne delikatese, kjer se pripravljajo obilni sendviči. Starejši gospod si je na ograji pred seboj sestavljal sendviče s tradicionalnimi španskimi sušenimi mesninami. Prizor, ki na tribunah Iberskega polotoka ni tuj.

atletico tottenham navijač sendviči

Real in City do prvih resnih priložnosti, zaenkrat brez zadetkov (0:0)*

Katalonski navijač za 600 kilometrov zgrešil stadion Newcastla

