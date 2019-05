Navijač Liverpoola s peticijo nad Messija: ga čaka kazen?

A nekateri navijači Liverpoola zahtevajo pravico: Callum Brydges je na spletni strani Change.org pozval somišljenike, da z zbiranjem podpisov primorajo Evropsko nogometno zvezo (Uefa) v pregled posnetkov in kaznovanje Argentinca, ki bi moral izpustiti povratno tekmo v Liverpoolu.

Prekršek Fabinha nad Lionelom Messijem je Barceloni omogočil zadnji, tretji gol na tekmi z Liverpoolom , ki ga je s fantastično izvedenim prostim strelom dosegel argentinski superzvezdnik. Barca je prvo tekmo polfinala Lige prvakov dobila z visokih 3:0 in lahko precej bolj umirjeno pričakuje povratni dvoboj na Anfieldu, ki si ga boste lahko v torek (7. maja ob 20.40) ogledali le na KanaluA in VOYO.

Kako se bo odzvala Uefa?

"Srž te zgodbe je, da je Messi dobil prosti strel zaradi udarca Fabinha v glavo in nato je še zadel. Po mojem mnenju si mora to pogledati Uefa,"je zapisal Brydges, ki mu je do petka zjutraj v nekaj manj kot 22 urah prikimalo okoli 2.500 navijačev.

Liverpoolčani so imeli veliko pritožb nad delovanjem Uefe že po lanskem finalu proti madridskemu Realu (1:3), ko se je njihov takratni prvi strelec Mohamed Salahpoškodoval v dvoboju s kapetanom španskega kluba Sergiem Ramosomin moral že v prvem polčasu z igrišča. Takratne pritožbe in peticije niso obrodile sadov, kaj pa se bo zgodilo tokrat?

MESSI

PREDTEKMO

PARI