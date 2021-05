Navijači Chelseaja ostro o finalu v Portu: Z nami ravnajo kot z živino

Portugalske oblasti so napovedale, da bodo navijači Chelseaja in Manchester Cityja finalno tekmo Lige prvakov na stadionu Do Dragao v Portu lahko spremljali ob strogem upoštevanju pravil tako imenovanega "mehurčka", ki jim bo onemogočal obisk mesta. Na Portugalskem so sicer v petek potrdili, da odpirajo meje za turiste iz Združenega kraljestva, še vedno pa je veliko nejasnosti glede finalne tekme najelitnejšega evropskega tekmovanja, ki si jo boste lahko 29. maja (od 20. ure naprej) ogledali samo na POP TVin VOYO.

Državna ministricaMariana Vieira da Silva je namreč v četrtek dejala, da se bodo navijači "s čarterskimi leti vrnili še isti dan z opravljenim testom" in bili v "mehurčku".

"Pripravljeni bosta navijaški območji, od tam pa jih bodo prepeljali na stadion in s stadiona na letališče, tako da bodo na Portugalskem manj kot 24 ur," je dejala.

Uefa želela sprostitev ukrepov za povabljence

Britanski kulturni in športni sekretar Oliver Dowdenje v četrtek potrdil, da s sodelavci ob pogajanjih z Evropsko nogometno zvezo (Uefa) za izvedbo finala na londonskem stadionu Wembley ni bil uspešen zaradi zahteve po spremembi karantenskih pravil za 2000 gostov, ki vključujejo pokrovitelje, medije in "vipovce", ki jih na Otoku niso bili pripravljeni sprejeti brez spoštovanja veljavnih ukrepov. Uefa je nato še isti dan potrdila, da bo finale gostil Porto, kjer naj bi Chelsea in Manchester City lahko računala na podporo 6000 navijačev. Pred sobotnim finalom pokala FA na Wembleyju je SNTVopravil več pogovorov z navijači londonskega kluba.

"Mislim ... Nismo niti drugorazredni državljani, dobesedno smo kot živina: letališče, navijaško območje, nazaj na letališče. Kakšen finale pa je to? Bolje bi bilo, da bi finale priredili tukaj," je menil navijač modrih Sam Jacobs. Še en navijač, Ted Ballie, je bil po drugi strani razočaran nad britansko vlado.

"Jezen sem, da se premier (Boris Johnson, op. a.) ni bolj potrudil, če sem iskren. Slekel je hlače, ko se je bilo treba postaviti po robu Superligi, zakaj zdaj ni storil česa? Saj ne prihajajo vse uradne osebe iz Turčije ... Večina je iz Švice, ki ne velja za območje visokega tveganja. Menim, da bi bilo veliko manj tvegano za spopadanje z epidemijo, če bi prišlo tisoč bogatunov gledat tekmo k nam, kot da bo 10.000 navijačev Chelseaja in Man. Cityja moralo potovati na Portugalsko in nazaj,"je menil Ballie.