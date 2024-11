Navijači Dinama navdušeni, tekma z Borussio že razprodana

Uvod v letošnjo sezono Lige prvakov se sicer ni razvil po željah navijačev Dinama, saj so v prvem krogu ligaškega dela proti munchenskemu Bayernu izgubili s kar 9:2. A Zagrebčani so se po visokem porazu pobrali in na domači tekmi proti Monacu z rezultatom 2:2 prišli do točke. Maksimalen izkupiček pa so si nabrali v tretjem krogu, ko so z 2:0 v gosteh premagali Salzburg.