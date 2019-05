Navijači glasovali za Ten Haga, a Bartomeu je zaščitil Valverdeja

Predsednik Josep Maria Bartomeu in menedžer Pep Segura sta potrdila, da nista razmišljala o slovesu Ernesta Valverdeja. Bartomeu se je srečal s člani izvršnega odbora kluba in nekateri so bili odločeni, da naredijo trenersko menjavo. Mnogi so bili prepričani, da bo sam ponudil odstop, a se to ni zgodilo, predsednik pa prevzel odgovornost in se odločil, da nadaljuje po začrtani poti. Bartomeu ima še dve leti do konca mandata pri katalonskem klubu in ni želel delati revolucije, poročajo španski časniki, med njimi tudi El Mundo in Marca.