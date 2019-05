Navijači Liverpoola obarvali Madrid v rdeče: 'Ne poznam nikogar, ki ne bi šel na finale'

Slovito himno "You Will Never Walk Alone", ki glasno odmeva pred tekmami na Anfieldu, je mogoče slišati tudi v španski prestolnici.

Tam naj bi bilo na dan finala več kot 80 tisoč navijačev Liverpoola, za protiutež bodo spursi lahko računali na podporo svojih 50 tisočih navijačev, ki so se na poti v Madrid soočali s številnimi težavami. Številni bodo zaradi zapletov z letalsko družbo na madridsko letališče pripotovali le pičlih nekaj ur pred začetkom tekme.

Navijači Liverpoola so Madrid obarvali v rdeče: