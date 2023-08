'Navijači, najboljši ste in hvala vam za podporo, a nikoli več na igrišče'

A pozor, vdor navijačev po tekmi lahko pomeni tudi hujšo kazen za zmaje, po nekaterih informacijah se takšen incident lahko kaznuje tudi z večkratnimi praznimi tribunami. Tudi do pet tekem prepovedi so posamezni klubi prejemali ob podobnem navijaškem desantu na igrišče. " Vzdušje je bilo izjemno! Razen vdora na igrišče ob koncu tekme zares pohvalno! Upam, da ne bomo prejeli hujše kazni, ampak podpora je bila neverjetna. Od začetka do konca. Čutili smo moč s tribun. Pognalo nas je v nebo in zares si želim še kdaj občutiti takšno kuliso. Hvala vsem, ki ste prišli. Ljubljana zmore in dokazali smo, da ko stojimo skupaj, lahko premagamo vsakogar," je ob tem za uradno klubsko spletni stran dejal strateg zmajev Joao Henriques .

Hitro in prijazno se je odzvalo tudi vodstvo zeleno-belih z uradnim zapisom za navijače. "Včeraj nam je v Stožicah uspelo nekaj neverjetnega. S skupnimi močmi smo spisali zgodovino. Olimpija je premagala favorizirani Ludogorec in s tem poskrbela, da bo jesen v Ljubljani evropsko obarvana. Velike zasluge gredo igralcem, trenerjem, preostalim članom kluba in seveda vam, zeleno-belim navijačem. Takšni večeri v Stožicah so želja vsakega izmed nas," je med drugim v imenu kluba navijačem napisal direktor NK Olimpija Igor Barišić. "Da bi se to še večkrat ponovilo, pa je potrebno spoštovati red in disciplino. Kljub neizmernemu veselju nas čustveni naboj ne sme premagati. Vdori na igrišče in metanje predmetov na zelenico žal ne sodijo na športne dogodke. Sankcije za takšno početje so neizprosne in preprosto jim ne moremo ubežati. Zato vse skupaj prijazno pozivamo, da se v prihodnje veselimo zgolj in samo na tribunah Stožic v družbi prijateljev, znancev in ostalih bližnji oseb."