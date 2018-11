Bale najbolj razočaral navijače Reala, Lopeteguiju za slovo 3 milijoni evrov

Karim Benzema in Gareth Bale sta na seznamu na prvem in tretjem mestu.

Zanimivo bo spremljati, kako se bodo na dogajanje v klubu odzvali navijači. V anketi so pri časniku Marca spraševali navijače, kateri trije igralci so ostali največ dolžni od začetka sezone oziroma od katerih so pričakovali več. Navijači so na prvo mesto postavili Garetha Bala (43300 glasov), na drugo Sergia Ramosa (40600) in na tretje Karima Benzemaja (35200).

Bale je največje razočaranje, saj so številni pričakovali, da bo nadomestil Cristiana Ronalda in njegove gole. A Valižanu ne gre po načrtih, zaenkrat je dosegel le štiri gole v sezoni. Drugi je Ramos, ki prav tako ni v vrhunski formi, na zadnji stopnički pa je francoski napadalec, ki je dobro začel sezono, sedaj pa se je tudi izgubil v povprečnosti.

Vladavina trenerja Julena Lopeteguijaje trajala vsega 139 dni, potem ko je baskovski strateg in nekdanji vratar sicer sredi minulega svetovnega prvenstva podpisal triletno pogodbo, vredno 18 milijonov evrov. Po informacijah dnevnika ASmu bo zaradi predčasne prekinitve pogodbe pripadla šestmesečna plača, torej približno tri milijone evrov.