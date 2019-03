Navijači sprašujejo Pereza: Kje je Real brez Ronalda?

Tako trener Zinedine Zidane kot napadalec Cristiano Ronaldo sta bila vitalna dela madridske zasedbe, ko so se vrstili uspehi. Oba sta se poslovila, Zidane trenutno še vedno ne išče novega izziva, Ronaldo ga je našel v torinskem Juventusu. Kot kaže, galaktiki njunega odhoda še niso preboleli, čeprav je bilo na začetku sezone slišati veliko optimističnih besed.

Trenutno je Real v krizi, navijači so tudi na Twitterju znova na plan "potegnili" portugalskega zvezdnika v spomin na pretekle sezone, ko so serijsko zmagovali. In spomnili so tudi na Zidanovo izjavo iz januarja 2018, ko je dejal: "Vedno govorim isto stvar, madridskega Reala si ni morem predstavljati brez Cristiana Ronalda."

Navijači so v anketi Marce tudi našli krivca za nastale razmere. Več kot polovica (56 odstotkov) jih meni, da gredo "zasluge" predsedniku Florentinu Perezu in športnemu vodstvu kluba, kar 30 odstotkov pa jih meni, da so krivi vsi po malem. Real zanesljivo potrebuje svežo "kri" v igralskih vrstah, v anketi Marce, v kateri je sodelovalo več kot 100 tisoč navijačev, si najbolj želijo Kyliana Mbappeja (PSG), skoraj 70 odstotkov je glasovalo zanj, drugi je Eden Hazard (13 odstotkov glasov).