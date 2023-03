Navijaško nasilje v Neaplju se je nadaljevalo tudi po tekmi

Nasilje nogometnih navijačev se je v Neaplju nadaljevalo tudi po sredini tekmi Lige prvakov med Napolijem in Eintrachtom iz Frankfurta, za katero so imeli nemški navijači prepoved ogleda. Kot je sporočila italijanska tiskovna agencija ANSA, so se Ultrasi Napolija spopadli s policijo tudi po tekmi, ko so skušali priti do hotela gostujočih navijačev.

Tekma se je sicer končala z zmago Napolija s 3:0, s čimer je italijanska ekipa le potrdila prednost 2:0 s prve tekme in uvrstitev v četrtfinale Lige prvakov.

V Neaplju je bilo pred tekmo pravzaprav glavno vprašanje gostujočih navijačev, ki so jim italijanske oblasti prepovedale vstop na stadion, niso pa mogle preprečiti njihovega prihoda v mesto in spopadov s policijo. Že popoldne so se navijači Frankfurta in Neaplja zapletli v silovite spopade s policijo v središču mesta, navijači obeh strani so z mizami, s stoli in pirotehničnimi sredstvi napadli policiste ter zažgali najmanj en policijski avtomobil.

Navijaško nasilje se je nadaljevalo tudi po tekmi, ko so domači navijači skušali priti do hotela navijačev Frankfurta. Ti pa so se želeli vkrcati na mestni avtobus, poroča ANSA. Ultrasi Napolija so sprožili pirotehniko in obmetavali policiste s kamni ter se spopadli z velikim policijskim kontingentom v bližini hotela na območju, kjer je bila nastanjena frankfurtska ekipa. Policija je našla tudi tri steklenice piva, predelane v molotovke, poroča ANSA. Trener Napolija Luciano Spalletti je pozval domače navijače, naj ne uničijo zgodovinskega podviga, saj se je Napoli prvič uvrstil v četrtfinale Lige prvakov. "Ker smo dosegli zgodovinski mejnik in so naši navijači zelo veseli, ne pokvarimo tega z razgrajanjem po mestu, raje se veselimo in pojdimo proslavljat, pustimo provokacije ob strani," je dejal Spalletti v intervjuju takoj po tekmi.

"Prizori uničenja našega zgodovinskega mestnega jedra so nesprejemljivi," je dejal neapeljski župan Gaetano Manfredi in dodal: "Najostreje obsojamo ta dejanja in odgovorne zanje, ne glede na to, s katere strani izvirajo." Po navedbah italijanske agencije je bilo za vzdrževanje reda in miru okoli tekme na teren napotenih 800 varnostnih sil. Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin je pred tem dejal, da klubi v prihodnje ne bi smeli gostiti evropskih tekem na svojem stadionu, če gostujočim navijačem ne bodo dovolili obiska. Italijanske oblasti so namreč navijačem Frankfurta prepovedale obisk tekme, kar pa ni preprečilo navijaškega nasilja.