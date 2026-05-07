Navijaško razgrajanje v Parizu: poškodovani policisti in izgredniki, več aretiranih

Pariz se tudi tokrat ni izognil incidentom ob nogometnem uspehu svojega kluba PSG. Po skupni polfinalni zmagi proti Bayernu na ulicah spet ni manjkalo pirotehnike, razbijanj in spopadov s policijo. Ta je sporočila, da je aretirala 17 ljudi, 23 policistov je bilo lažje poškodovanih, poškodovano je bilo tudi 11 navijačev, od tega eden težje. Slednji se je poškodoval s pirotehniko, je sporočil notranji minister Laurent Nunez. V nemirih je bilo poškodovanih več vozil.