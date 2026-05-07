Liga prvakov

Navijaško razgrajanje v Parizu: poškodovani policisti in izgredniki, več aretiranih

Pariz, 07. 05. 2026 12.04 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Izgredi navijačev po zmagi PSG-ja v Parizu

Pariz se tudi tokrat ni izognil incidentom ob nogometnem uspehu svojega kluba PSG. Po skupni polfinalni zmagi proti Bayernu na ulicah spet ni manjkalo pirotehnike, razbijanj in spopadov s policijo. Ta je sporočila, da je aretirala 17 ljudi, 23 policistov je bilo lažje poškodovanih, poškodovano je bilo tudi 11 navijačev, od tega eden težje. Slednji se je poškodoval s pirotehniko, je sporočil notranji minister Laurent Nunez. V nemirih je bilo poškodovanih več vozil.

"Na žalost spet ni manjkalo objestnosti v praznovanju. Na širšem območju Pariza je bilo aretiranih 127 ljudi, vključno s 107 v Parizu," je Nunez povedal za televizijski kanal CNews in radijsko postajo Europe 1.

Kritiziral je tudi novega pariškega župana Emmanuela Gregoira, ker je enostransko napovedal, da bo 30. maja za čas finala proti Arsenalu v prestolnici navijaška cona. "Običajno se o tem prej malo pogovorimo s policijskim prefektom, kar pa se ni zgodilo," je dejal.

