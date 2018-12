Ne pozabite na Fantasy Lige prvakov: zmagovalcu skupinskega dela lepa nagrada

Ljubitelji igre Fantasy Lige prvakov imate do danes do 18.55 čas, da sestavite ekipo za zadnji krog skupinskega dela najprestižnejšega tekmovanja Lige prvakov. Zmagovalec skupinskega dela bo prejel nagrado, in sicer trimesečen brezplačni dostop do VOYO.

Trenutno – po petih odigranih krogih skupinskega dela – je med 525 uporabniki, ki tekmujete v Ligi 'Kanal A - Liga prvakov' v vodstvu uporabnik Jovo10. Ta je zbral 379 točk in se lahko pohvali celo s skupnim 67. mestom med vsemi uporabniki svetovnega spleta. Ekipo lahko sestavite na tej povezavi. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Tisti, ki se v ligo, ki poteka pod organizacijo 24ur.com, še niste včlanili, lahko to storite s kodo: FHKBXAYDNA. In še prijazno opozorilo: letošnja izvedba Fantasy igre prinaša tudi novost 'Neomejeno', kar pomeni, da lahko sestavite ekipo z neomejenim proračunom, a to lahko koristite le enkrat v celotni sezoni. Seveda imate na voljo tudi 'wild card', kar pomeni, da vašo ekipo lahko brez kazenskih točk popolnoma prevetrite.