Klopp: Ne razumem, zakaj je na stadionih s 60.000 sedeži dovoljen prihod le 2000 ljudi

Nižjeligaški klubi, ki z bogato obložene mize televizijskih prenosov in medijskih pravic premier lige dobivajo le drobtinice, so se zaradi koronavirusne krize znašli pred vprašanjem o obstanku. Brez navijačev in njihovega denarja bodo namreč težko preživeli krizo. Toda v skladu z načrti, predstavljenimi v ponedeljek, se bo do 4000 ljudi od 2. decembra lahko vrnilo na športne stadione na prostem, odvisno od epidemioloških razmer na posameznem območju Anglije. Trener Manchester Cityja Pep Guardiola je pozdravil potencialno omejeno vrnitev navijačev na stadione z besedami: "Če bodo verjeli, da gre za najboljšo možno odločitev, bomo to storili in upamo, da bo uspelo. Če se je vlada odločila, so morali prisluhniti stroki in zdravnikom." Menedžer Liverpoola Jürgen Klopp je prav tako pozdravil pozitiven razvoj dogodkov, vendar ima težave z razumevanjem logike številk in izračunov. "Težava je v tem, da se trudim, da bi zaupal kakršnim koli napovedim," je dejal. "Ne razumem, zakaj je na stadionih s 60.000 sedeži dovoljen prihod le 2000 ljudi. A vseeno je to dobra novica, dober znak. Sprejemam jo, 100-odstotno."