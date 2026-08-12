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Liga prvakov

Ne samo na travniku, Celjani spisali zgodovino tudi v klubski blagajni

Celje, 12. 08. 2026 11.16 pred 14 urami 1 min branja 29

Avtor:
M.J.
Celje - Ararat

Aktualni nogometni slovenski prvak iz knežjega mesta si je z napredovanjem po dveh zaporednih igranjih v ligaškem delu Konferenčne lige zagotovil najmanj igranje v prvm delu Lige Evropa. A Celjani so le še korak oddaljeni od velikega meta - uvrstitve v laskavo Ligo prvakov. Na tej poti jim stoji le še slovaški Slovan iz Bratislave. So si pa grofje po zmagi nad armenskim prvakom že zagotovili lep kos (denarne) pogače. V klubsko blagajno je doslej že kapnilo več kot enajst milijonov evrov. A znesek se lahko še precej dvigne. Kako se bodo Celjani odrezali na zadnji oviri, boste lahko preverili tudi v prenosih na Kanalu A in VOYO.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V tej fazi tekmovanja, gre za play-off nogometne Lige prvakov, je doslej od slovenskih klubov igral le še Maribor. Vijoličasti so trikrat v zgodovini preskočili tudi zadnjo oviro na poti v Ligo prvakov. Bo to Celjanom uspelo kot drugemu slovenskemu klubu v zgodovini? Ta odgovor bosta dali tekmi proti serijskemu slovaškemu prvaku Slovanu iz Bratislave, za katerega nastopata tudi slovenska reprezentanta Kenan Bajrić in Andraž Šporar

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Preboj v zaključni play-off Lige prvakov prinaša tudi zajetno bogato finančno nagrado. Slovenski prvaki so si v dosedanjem delu evropske sezone že zagotovili 4,29 milijona evrov, hkrati pa je tudi v primeru izpada proti Slovanu rezervirano (vsaj) mesto v ligi Evropa, ki "ponuja" dodatnih 4,31 milijona evrov. 

Andraž Šporar bo s Slovanom zadnja celjska ovira na poti v elito.
Andraž Šporar bo s Slovanom zadnja celjska ovira na poti v elito.
FOTO: Profimedia

Dodatni (uradni) izračuni povedo, da so si (ali bodo) Celjani ob določenih predvidevanjih, tu gre za zaslužke s strani televizijskih pravic in tudi uspešnosti rezultatov na terenu, doslej zagotovili več kot enajst milijonov evrov in pol.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Celjska finančna "pogača" bi (bo) lahko narasla na več kot dvajset milijonov evrov nagarde, če v play-offu preskočijo slovaške prvake iz Bratislave. V tej smeri za celjske nogometaše navija in pesti stiska "pol nogometne Slovenije", saj Uefa skrbi, da so ob evropskih uspehih nagrajeni vsi slovenski klubi ...

Razlagalnik

UEFA Liga prvakov je najprestižnejše klubsko nogometno tekmovanje v Evropi, ki ga vsako leto organizira Zveza evropskih nogometnih asociacij (UEFA). V njem tekmujejo najboljši klubi iz evropskih državnih lig. Tekmovanje je znano po izjemni kakovosti nogometa, ogromnih finančnih vložkih in globalni gledanosti, saj predstavlja vrhunec klubskega nogometa, kjer se ekipe borijo za naslov evropskega prvaka.

Izraz 'play-off' označuje zaključno fazo tekmovanja, kjer se ekipe pomerijo v neposrednih izločilnih bojih. V nogometu se ta izraz pogosto uporablja za zadnji krog kvalifikacij pred uvrstitvijo v skupinski del velikega tekmovanja, kot je Liga prvakov. Zmagovalec teh tekem si zagotovi mesto v glavnem delu tekmovanja, medtem ko poraženec običajno izpade ali pa nadaljuje pot v manj prestižnem tekmovanju.

UEFA Evropska liga je drugo najpomembnejše evropsko klubsko nogometno tekmovanje, takoj za Ligo prvakov. Klubi se vanjo uvrstijo na podlagi svojih dosežkov v domačih ligah in pokalnih tekmovanjih. Čeprav je po prestižu in finančnih nagradah nižja od Lige prvakov, še vedno predstavlja zelo pomembno tekmovanje, ki klubom omogoča mednarodno uveljavitev in pomembne prihodke.

Televizijske pravice so pogodbeni dogovori, s katerimi športne organizacije prodajajo dovoljenje za prenos tekem televizijskim hišam in digitalnim platformam. Te hiše nato plačajo visoke zneske za ekskluzivno pravico do predvajanja dogodkov. Za nogometne klube so ti prihodki ključni, saj predstavljajo velik delež njihovega letnega proračuna, poleg prihodkov od vstopnic in sponzorskih pogodb.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI29

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Xmmx
12. 08. 2026 20.25
Proti slovami mislim da nimajo sans..ne bo gladko ampak so vseeno kvalitetnejsi..
Odgovori
0 0
levnuh, ne svecko
12. 08. 2026 18.11
Hm, menim, da je Slovan trenutno boljša ekipa in favorit v tem trenutku. Četudi, recimo Celju uspe v Bratislavi odigrati neodločeno, bo v Celju Slovan zmagal. Navijam in upam, da Celje preseneti, ampak bo za tak razplet zelo malo možnosti. Čestitke Celju za preboj v Ligo Europa, lep uspeh in napredek v evropskem tekmovanju pod okriljem UEFA, že s to uvrstitvijo so presegli uspeha dvakratne uvrstitve v tekmovanje v Konferenčni ligi.
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+1
2 1
Anion6anion
12. 08. 2026 14.38
Naj se zaslužek porabi za razvoj nogometa , ne samo za nagrade.
Odgovori
+6
7 1
Matejv1983
12. 08. 2026 14.17
UPAM DA BOJO od tega imeli kaj tudi otroci ki trenirajo nogomet v tem klubu ne pa da starši toliko plačujejo za treninge in še posebej za zelo drago opremo, kakor tudi organizirane prevoze v oddaljene kraje. samo v razmislek
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+8
8 0
JosipBroz
12. 08. 2026 15.09
Te pa mi pokaži en klub v katerem ne rabiš plačevat članarnine in kupit opreme .. starši bi imeli najboljšo opremo, najboljše trenere .. in seveda vse zastojn, pa še potem vam ne bi odgovarjalo .. bi še vedno sloneli na ograjah in komentirali delo trenerjev, sodnikov ...
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+1
2 1
Matejv1983
12. 08. 2026 17.04
če je klub finančno tako uspešen bi lahko bilo marsikaj zastonj, ne pa da lupijo starše...., pol na konec morajo pa it nogometaši ven igrat in ni placa v domačem klubu, klub pa nato kupuje tujce za mastne pare...
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+1
1 0
the kop
12. 08. 2026 14.17
Maribor in Olimpija pa še vedno živita na račun stare slave, oz, životarita.
Odgovori
+6
8 2
wsharky
12. 08. 2026 14.03
sem slišal, da bodo celjani posodili 1 mio nk-bežigradu, da bodo lahko kupili drese za igralce
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+6
8 2
ReignInBlood
12. 08. 2026 13.08
Čestitke od Dinamovca!
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+1
3 2
Julijann
12. 08. 2026 13.07
Ta žogobrc se lahko komentira, je pa onemogočeno napisati eno čestitko starejšemu gospodu, ki je iz Drave rešil otroka, medtem ko so drugi firbce pasli.
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+10
10 0
St. Gallen
12. 08. 2026 12.56
Zahoviceva vzpodbuda v slacilnici je pomagala
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+1
1 0
sport5
12. 08. 2026 12.40
bravo Celjani .še ena stopnička pa bo. Držimo pesti za vas tudi v MB.
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+10
10 0
Resnico ti povem
12. 08. 2026 12.36
🇸🇮⚽ CELJE PIŠE NOGOMETNO ZGODOVINO – LIGA PRVAKOV JE LE ŠE KORAK STRAN! 🏆🔥Kakšen večer v Celju! Slovenski prvaki so na povratni tekmi 3. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov premagali armenski Ararat-Armenio z 2:0 in se prvič v skoraj 107-letni zgodovini kluba uvrstili v play-off kvalifikacij za Ligo prvakov. 🇸🇮💪Po porazu z 1:2 na prvi tekmi je dolgo kazalo, da bo Celjanom zmanjkalo časa. Potem pa je sledila neverjetna končnica.⚽ 83. minuta – Yaya Dukuly: 1:0⚽ 85. minuta – Benjamin Verbič: 2:0In eksplozija veselja! 🔥Posebna zgodba večera je Benjamin Verbič. Po več kot desetletju igranja v tujini se je vrnil v klub, kjer je začel svojo profesionalno pot, in že na svojem drugem nastopu postal eden od junakov ene največjih evropskih tekem v zgodovini Celja.Celje je s tem doseglo še en izjemen mejnik: zagotovljen ima najmanj nastop v glavnem delu Evropske lige, zdaj pa ga od največjega klubskega tekmovanja na svetu loči samo še ena ovira. 🏆V play-offu Celjane čaka Slovan Bratislava, kjer igrata tudi slovenska reprezentanta Andraž Šporar in Kenan Bajrić.🇸🇮 Slovenski prvak je torej dve tekmi oddaljen od Lige prvakov.Za klub iz zemljepisno majhne Slovenije bi bila uvrstitev med evropsko nogometno elito izjemen športni dosežek – ne samo za Celje, ampak za ves slovenski klubski nogomet.👏 Čestitke igralcem, strokovnemu štabu in navijačem NK Celje!Še en korak. Še dve tekmi. In sanje lahko postanejo resničnost. 🇸🇮⚽🏆#NKCelje #Celje #BenjaminVerbič #LigaPrvakov #ChampionsLeague #SlovenskiNogomet #Slovenija #Nogomet #GremoCelje
Odgovori
+7
7 0
IamDUDE
12. 08. 2026 12.26
Messija bodo kupili 😜🇸🇮💙
Odgovori
-7
3 10
St. Gallen
12. 08. 2026 12.57
Ga ze imajo. Verbic, celjski Messi
Odgovori
+1
4 3
Stajerc22
12. 08. 2026 12.08
zelenica ne travnik!
Odgovori
+4
5 1
JApajaDAja
12. 08. 2026 12.08
Ker se članka o "otroku v Dravi"...ne da komentirati-g.Igor Irgolič ni "posebnež" MB-g. JE MASKOTA MARIBORA! Bravo Igor,še leta ti ne morejo do živega!
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+5
5 0
HUSO BOSS
12. 08. 2026 12.01
SVAKA JIM ČAST GLEDE NA TO DA JE CELOSTEN KLUB VREDEN DOBRIH 13,8 MIL. GLEDANO NA DANAŠNJI DAN TRANSFERMARKT
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+7
7 0
Ricketts
12. 08. 2026 12.01
Celje nekaj velja, Maribor je nula, Olimpija je nula, Koper je nula.......
Odgovori
+8
10 2
deltex
12. 08. 2026 11.57
Kljub temu, da gre v evropskem merilu za zelo majhen klub, so v Celju profesionalni nogometaši, ki jih je treba plačati...pa vsi stroški, logistika... in nekaj mora ostati še lastniku, sicer posel nima smisla. In tile milijončki so zasluženi, pa naj si kdo misli, kar si hoče...
Odgovori
+13
13 0
2fast4
12. 08. 2026 11.55
Ucasih je potrebno imeti sreco, uceraj ste jo imeli...
Odgovori
+7
7 0
Ladybird77
12. 08. 2026 14.05
Včasih, včeraj... bi šlo?
Odgovori
+2
2 0
dark Cat
12. 08. 2026 11.50
So veseli zarad dobljenega denarja....vse ostalo je manj pomembno.
Odgovori
-5
1 6
andro69
12. 08. 2026 11.49
Denar in samo denar...
Odgovori
-2
2 4
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