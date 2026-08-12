Ne samo na travniku, Celjani spisali zgodovino tudi v klubski blagajni

V tej fazi tekmovanja, gre za play-off nogometne Lige prvakov, je doslej od slovenskih klubov igral le še Maribor. Vijoličasti so trikrat v zgodovini preskočili tudi zadnjo oviro na poti v Ligo prvakov. Bo to Celjanom uspelo kot drugemu slovenskemu klubu v zgodovini? Ta odgovor bosta dali tekmi proti serijskemu slovaškemu prvaku Slovanu iz Bratislave, za katerega nastopata tudi slovenska reprezentanta Kenan Bajrić in Andraž Šporar.
Preboj v zaključni play-off Lige prvakov prinaša tudi zajetno bogato finančno nagrado. Slovenski prvaki so si v dosedanjem delu evropske sezone že zagotovili 4,29 milijona evrov, hkrati pa je tudi v primeru izpada proti Slovanu rezervirano (vsaj) mesto v ligi Evropa, ki "ponuja" dodatnih 4,31 milijona evrov.
Dodatni (uradni) izračuni povedo, da so si (ali bodo) Celjani ob določenih predvidevanjih, tu gre za zaslužke s strani televizijskih pravic in tudi uspešnosti rezultatov na terenu, doslej zagotovili več kot enajst milijonov evrov in pol.
Celjska finančna "pogača" bi (bo) lahko narasla na več kot dvajset milijonov evrov nagarde, če v play-offu preskočijo slovaške prvake iz Bratislave. V tej smeri za celjske nogometaše navija in pesti stiska "pol nogometne Slovenije", saj Uefa skrbi, da so ob evropskih uspehih nagrajeni vsi slovenski klubi ...
UEFA Liga prvakov je najprestižnejše klubsko nogometno tekmovanje v Evropi, ki ga vsako leto organizira Zveza evropskih nogometnih asociacij (UEFA). V njem tekmujejo najboljši klubi iz evropskih državnih lig. Tekmovanje je znano po izjemni kakovosti nogometa, ogromnih finančnih vložkih in globalni gledanosti, saj predstavlja vrhunec klubskega nogometa, kjer se ekipe borijo za naslov evropskega prvaka.
Izraz 'play-off' označuje zaključno fazo tekmovanja, kjer se ekipe pomerijo v neposrednih izločilnih bojih. V nogometu se ta izraz pogosto uporablja za zadnji krog kvalifikacij pred uvrstitvijo v skupinski del velikega tekmovanja, kot je Liga prvakov. Zmagovalec teh tekem si zagotovi mesto v glavnem delu tekmovanja, medtem ko poraženec običajno izpade ali pa nadaljuje pot v manj prestižnem tekmovanju.
UEFA Evropska liga je drugo najpomembnejše evropsko klubsko nogometno tekmovanje, takoj za Ligo prvakov. Klubi se vanjo uvrstijo na podlagi svojih dosežkov v domačih ligah in pokalnih tekmovanjih. Čeprav je po prestižu in finančnih nagradah nižja od Lige prvakov, še vedno predstavlja zelo pomembno tekmovanje, ki klubom omogoča mednarodno uveljavitev in pomembne prihodke.
Televizijske pravice so pogodbeni dogovori, s katerimi športne organizacije prodajajo dovoljenje za prenos tekem televizijskim hišam in digitalnim platformam. Te hiše nato plačajo visoke zneske za ekskluzivno pravico do predvajanja dogodkov. Za nogometne klube so ti prihodki ključni, saj predstavljajo velik delež njihovega letnega proračuna, poleg prihodkov od vstopnic in sponzorskih pogodb.
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