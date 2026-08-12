Ne samo na travniku, Celjani spisali zgodovino tudi v klubski blagajni

Aktualni nogometni slovenski prvak iz knežjega mesta si je z napredovanjem po dveh zaporednih igranjih v ligaškem delu Konferenčne lige zagotovil najmanj igranje v prvm delu Lige Evropa. A Celjani so le še korak oddaljeni od velikega meta - uvrstitve v laskavo Ligo prvakov. Na tej poti jim stoji le še slovaški Slovan iz Bratislave. So si pa grofje po zmagi nad armenskim prvakom že zagotovili lep kos (denarne) pogače. V klubsko blagajno je doslej že kapnilo več kot enajst milijonov evrov. A znesek se lahko še precej dvigne. Kako se bodo Celjani odrezali na zadnji oviri, boste lahko preverili tudi v prenosih na Kanalu A in VOYO.