Ne Yamal in ne Raphinha, zvezda večera na Camp Nouu je premočeni direktor v VIP loži

Na tekmi 4. kroga Lige prvakov, v kateri je Barcelona na domačem stadionu s 3:0 premagala Aston Villo, navijačev niso navduševali le dogodki na igrišču. Pozornost je pritegnil tudi nenavaden prizor iz VIP-lože.

Športni direktor katalonskega velikana Deco je namreč dvoboj spremljal v enkratni plastični pelerini, saj ga je med srečanjem močil dež. Fotografija nekdanjega portugalskega reprezentanta se je hitro razširila po družbenih omrežjih in sprožila val odzivov, saj si je težko predstavljati, da se kaj takega dogaja na stadionu, katerega prenova je vredna več kot milijardo evrov.