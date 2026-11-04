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Liga prvakov

Ne Yamal in ne Raphinha, zvezda večera na Camp Nouu je premočeni direktor v VIP loži

Barcelona, 04. 11. 2026 07.56 pred 30 minutami 2 min branja 5

Avtor:
M.J.
Deco

Barcelona je v nogometni Ligi prvakov gladko odpravila Aston Villo (3:0), precej pozornosti pa je ukradel nenavaden prizor z obnovljenega Camp Noua. V središču pozornosti se je znašel športni direktor kluba Deco, ki je tekmo v VIP loži spremljal povsem premočen ...

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Na tekmi 4. kroga Lige prvakov, v kateri je Barcelona na domačem stadionu s 3:0 premagala Aston Villo, navijačev niso navduševali le dogodki na igrišču. Pozornost je pritegnil tudi nenavaden prizor iz VIP-lože.

Športni direktor katalonskega velikana Deco je namreč dvoboj spremljal v enkratni plastični pelerini, saj ga je med srečanjem močil dež. Fotografija nekdanjega portugalskega reprezentanta se je hitro razširila po družbenih omrežjih in sprožila val odzivov, saj si je težko predstavljati, da se kaj takega dogaja na stadionu, katerega prenova je vredna več kot milijardo evrov.

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Razlaga je sicer precej preprosta. Obsežna prenova stadiona Camp Nou še ni dokončana, eden ključnih elementov projekta pa še vedno manjka. Strešna konstrukcija namreč še ni v celoti nameščena, zato so nekateri deli stadiona še vedno izpostavljeni dežju in drugim vremenskim vplivom. To velja celo za prestižne prostore in VIP-lože.

Deco
Deco
FOTO: AP

Barcelona se je na svoj znameniti stadion sicer že vrnila, vendar gre za prehodno fazo znotraj obsežnega projekta Espai Barca, katerega skupna vrednost presega milijardo evrov. Stadion trenutno sprejme 62.652 gledalcev. Odprti so spodnji in srednji deli tribun, medtem ko dela na zgornjih etažah še vedno potekajo s polno paro.

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Po načrtih naj bi se Camp Nou januarja 2028 vrnil v skoraj polni zmogljivosti s približno 95.000 sedeži. Dokončanje celotnega projekta, vključno z VIP-prostori in spremljajočo infrastrukturo, je predvideno za poletje istega leta. Takrat naj bi imela nogometna ikona kar 105.000 sedišč. Na koncu je tako izpadlo, da je Deco eno najbolj odmevnih tekem večera spremljal v razmerah, ki jih prej pričakuješ na vaškem igrišču kot na stadionu prihodnosti.

Razlagalnik

Deco (s polnim imenom Anderson Luis de Souza) je nekdanji vrhunski portugalski nogometaš brazilskega rodu, ki je v svoji bogati karieri med drugim igral za FC Porto in Barcelono ter osvojil številne lovorike, vključno z Ligo prvakov. Po koncu aktivne kariere se je posvetil funkcionarskemu delu in danes deluje kot športni direktor katalonskega kluba.

Espai Barça je obsežen in ambiciozen infrastrukturni projekt nogometnega kluba Barcelona, katerega glavni cilj je popolna prenova in posodobitev celotnega klubskega kompleksa. Projekt vključuje temeljito prenovo legendarnega stadiona Camp Nou, izgradnjo nove dvorane Palau Blaugrana za druge športne sekcije, ureditev okoliških površin ter posodobitev klubske infrastrukture za izboljšanje izkušnje navijačev in obiskovalcev.

UEFA Liga prvakov je najprestižnejše klubsko nogometno tekmovanje v Evropi, ki poteka pod okriljem Evropske nogometne zveze (UEFA). V njem tekmujejo najboljše ekipe iz evropskih državnih prvenstev, tekmovanje pa ima izjemen globalni ugled, visoko medijsko pozornost in bogate finančne nagrade za sodelujoče klube.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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Še nevideno? Obračun Lige prvakov prekinile rakete zunaj stadiona

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KOMENTARJI5

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REAList7
04. 11. 2026 08.32
Hahaha, določeni z Realom obsedeni osebki tu bodo pa še vseeno trdili, da Spotify Splash Nou nima strehe. Ja, drži, velik del ga nima, je pa dobršen del, ki je pokrit, in vseeno zamaka in teče iz vseh mogoči strani.
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0 0
kovanec
04. 11. 2026 08.31
Kdo ga je pa silil da gre gledat tekmo med dežjem?
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0 0
Kolllerik
04. 11. 2026 08.28
Ob takšnih zmagah Barce mu je čisto vseeno tud če bi plaval zraven...
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0 0
Barni3
04. 11. 2026 08.26
Ce stadion se nima strehe in mocno dezuje...kaksen pa nej bo kot premocen...ocitno en madridist pise clanke
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+2
2 0
Loptass
04. 11. 2026 08.28
Verjetno je bil Bernabeu v času gradnje pred namestitvijo strehe, edini stadion, ki je imel v obdobju slabega vremena suho travo 😂
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0 0
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