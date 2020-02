Nejevoljni Ramos: Vedno, ko izgubimo, krivite obrambo

Neposredni prenos prve tekme osmine finala LP med madridskim Realom in Manchester Cityjem si boste lahko v neposrednem prenosu ogledali na Kanalu A in VOYO (sreda, 26. 2., 20.40)!

Madridski beli so na gostovanju pri Levanteju sicer imeli rahlo terensko premoč in zapravili nekaj lepih priložnosti za dosego zadetka, a na koncu morali sprejeti poraz z 0:1, kar gotovo ni dobra popotnica pred sredinim obračunom v osmini finala najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu proti Manchester Cityju (prenos na Kanalu A in VOYO, sreda, 26. 2., ob 20.40) .



Po nepričakovani ničli se je oglasil kapetan čete Zinedina Zidana Sergio Ramos, ki ni želel sprejeti kritik na račun ožjega dela obrambe Reala. "Vedno, ko izgubimo, mediji krivite obrambo. Zanimivo, kot da le četverica igra v obrambi, preostalih šest igralcev v polju pa gleda v zrak. Vsi izgubljamo in vsi zmagujemo," je uvodoma dejal jezni kapetan, ki je zadnji poraz doživel s povsem drugačnega zornega kota."Imeli smo obilico smole, da nismo zadeli. Priigrali smo si kopico priložnosti, a je zmanjkalo zbranosti v zaključkih akcij. Ne vidim nikakršnega razloga za paniko, saj igramo dobro. Manjkajo le zadetki," se je ob neučinkovitost v napadu obregnil Ramos.