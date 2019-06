Nekaj se kuha: Salah zaradi nesoglasij s Kloppom pred odhodom?

Na zgodbo so "skočili" predvsem španski mediji, ki že nekaj časa poročajo o zanimanju madridskega Reala za usluge Mohameda Salaha, ki je največje razočaranje v klubski karieri lani doživel ravno v finalu Lige prvakov, v katerem so se Liverpoolčani udarili s "kraljevim klubom".

SALAH

Salah je po sobotni zmagi nad Tottenhamom (2:0) priznal, da se je motiviral tudi s podobami iz Kijeva, kjer je po dvoboju s Sergiem Ramosomzaradi poškodbe rame moral iz igre že v prvem polčasu. Španski mediji, med njimi športni dnevnik AS, so prepričani, da se Salah zaradi nesoglasij s trenerjem Jürgenom Kloppom ponuja Realu, ki "pozorno spremlja" dogajanje, piše na spletni strani madridskega časnika.

Vrata ostajajo odprta

"Egipčan ni bil na radarju madridistov, ker je julija podaljšal pogodbo do leta 2023, a zvezdnik Liverpoola ni zaprl vrat morebitnemu slovesu,"trdi AS. "Možen prestop odmeva tudi v Manchestru in Münchnu ter med tistimi, ki so Salahu zelo blizu in bodo imeli ključne vloge: Klopp, s katerim se je aprila močno sprl, agent Egipčana Ramy Abbas in (Sadio) Mane, njegov velik prijatelj na Anfieldu, ki je podaljšal pred nekaj meseci ... Ker je mislil, da bo Salah ostal,"pišejo v Madridu.

Pod drobnogledom je kot že rečeno odnos egiptovskega zvezdnika z nemškim trenerjem Kloppom. Mediji so že pred časom poročali o njunem sporu, ki očitno še ni povsem pozabljen. Salah naj bi vodilnim v klubu zagrozil tudi s tem, da bo zahteval prestop (tako imenovani "transfer request", op. a.), rdeči so sicer s svojim zvezdnikom, ki je bil tudi v minuli sezoni najboljši strelec ekipe, podaljšali pogodbo do leta 2023 in podvojili plačo na 11,8 milijona evrov po sezoni (bruto).

Mane mu je obljubil leva, zdaj ga mora prepričati

Pomembno vlogo naj bi v naslednjih tednih odigral tudi Salahov najboljši prijatelj v ekipi, senegalski napadalec Sadio Mane. Salahu je Mane pred finalom obljubil celo leva, če mu bi uspelo v Madridu zatresti mrežo Spursov, na koncu pa je res uspešno izvedel najstrožjo kazen že v drugi minuti tekme, izkazalo se je, da je s tem golom tudi odločil finale. Zaenkrat ni znano, če bo do izmenjave vse prej kot vsakdanjega darila prišlo, bo pa Salah v kratkem Maneja gostil v domačem Egiptu, saj ga želi odpeljati v svojo najljubšo mošejo. Nekdanji salzburški soigralec Kevina Kampla, ki bo tako kot Salah nastopil na letošnjem afriškem pokalu narodov, bo imel verjetno eno ključnih vlog pri prepričevanju egiptovskega zvezdnika.

A tu je še tretja oseba, ki jo v celotni "mineštri" omenja dnevnik AS: Gre za Salahovega agenta Ramyja Abbasa. Liverpool je v minuli sezoni med klubi iz Premier League zapravil največ denarja za plačilo agentov (skoraj 50 milijonov evrov), Abbasu pa Salah povsem zaupa, saj mu je prepustil tudi pogajanja za trženje svoje podobe in v zadnjem času je podpisal donosne pogodbe s podjetji Vodafone, Uber in Pepsi. Če bo Salah res želel oditi, bo Abbasovo mnenje gotovo imelo močno težo, še piše AS.

"Včeraj je bilo kar neresnično. Hvala vsem, da je bil v mestu občutek kot ... Na Anfieldu!" je Salah v ponedeljek popoldne zapisal na družbenih omrežjih: