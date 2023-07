Nekdanji kapetan zmajev o Latvijcih: Olimpija je boljša, a jih ne gre podcenjevati

Poletne priprave ljubljanske Olimpije pod vodstvom novega stratega Joaa Henriquesa so uspešno zaključene, kar pomeni, da je pozornost zmajev v celoti usmerjena na prvi evropski izziv. V torek zvečer se bodo zeleno-beli, ki so v lanski domači sezoni osvojili tako prvenstvo kot pokal, v prvi tekmi kvalifikacij za preboj v laskavo ligo prvakov udarili z latvijskim šampionom.

icon-expand Nemanja Motika je proti Hajduku dosegel prvenec v zelenem dresu. FOTO: Damjan Žibert

Tekmec Olimpije bo na prvi stopnički Valmiera FC – klub, ki prihaja iz istoimenskega mesta na severu Latvije (25.000 prebivalcev, osmo največje mesto v državi) in domuje na stadionu Janis Dalinš s kapaciteto 2000 sedežev, je bil ustanovljen leta 1996. Prvo klubsko lovoriko v zgodovini so Latvijci osvojili leta 2022. Lani so imeli vsega tri poraze, na 36 tekmah pa so dosegli kar 101 zadetek in osvojili 85 točk. Glavni trener moštva, čigar vrednost spletni portal Transfermarket ocenjuje na slabih sedem milijonov evrov, je še naprej 40-letni Jurgis Kalns. V letošnji sezoni s svojimi varovanci po 22 odigranih tekmah zaseda tretje mesto na lestvici (34 točk). Najboljši posamezniki pretekle šampionske sezone, kot so Raimonds Krollis (25 golov), Camilo Mena (14 golov) in Djibril Gueye (12 golov), niso več udarni člani moštva. Prvi je prestopil v Spezio, drugi k Jagelonii, kjer se ni zadržal dolgo, saj je znova del aktualnih prvakov, tretji je sicer ostal v Latviji, toda že dalj časa ne igra zaradi poškodbe. Trenutno najboljša strelca ekipe sta Ruan Ribeiro Rodrigues in Gustavo Silva, ki sta dosegla vsak po štiri gole.

Na evropski sceni tekmec Ljubljančanov, kot poroča uradna spletna stran kluba iz slovenske prestolnice, nima veliko izkušenj. Valmiera je doslej odigrala vsega pet evropskih tekem. V minuli sezoni je nastopila v drugem krogu kvalifikacij za uvrstitev v Konferenčno ligo ter na obeh srečanjih izgubila proti makedonski Shkendiji, ki je napredovala s skupnim izidom 5:2.

icon-expand Nik Kapun, dolgoletni zmaj, je nekaj časa igral tudi v Latviji. FOTO: NK Olimpija Ljubljana

Nekaj besed je o tekmecu spregovoril dolgoletni član zmajev Nik Kapun, ki je do nedavnega igral za latvijsko Liepajo: "Lansko leto je ekipa Valmiere osvojila naslov prvaka, čeprav je bila po kvaliteti posameznikov tretja ali celo četrta ekipa v Latviji. Mlada ekipa z veliko energije, borbe, teka in z nekaj posamezniki, ki so delali razliko. Ravno ti so v zimskem prestopnem roku zapustili klub. Vidi se predvsem odsotnost treh igralcev, dva Japonca in en latvijski reprezentant, ki je prestopil v italijansko Serie A. Ekipa se je tako močno premešala, trener pa je ostal isti in zato igrajo podoben dinamičen nogomet. Sicer jih letos nisem veliko spremljal, ampak ko so igrali proti naši ekipi, so igrali všečen nogomet z igro po tleh. Njihov najbolj nevaren igralec je po mojem mnenju krilni napadalec Camilo Mena, ki pa je bil nekaj mesecev poškodovan in se počasi vrača v tekmovalni ritem. Menim, da je ekipa Olimpije vsekakor boljša, vendar Valmiera zagotovo ni za podcenjevati. Verjamem, da se bo Olimpija dobro pripravila in da se ni bati za pozitiven razplet."