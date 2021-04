Bivši soigralec Iličića, ki je bil prvi obraz katarske revolucije: 'Bilo je noro'

Začelo se je z več kot 40-milijonsko odškodnino za Javierja Pastoreja, slabih deset let (in več kot milijardo zapravljenih evrov) kasneje pa ima Paris Saint-Germain še drugič zapored priložnost, da se uvrsti v veliki finale Lige prvakov. Osvojitev slednje je bila dolga leta neuslišana želja predsednika Naserja Al-Helaifija, Pastore, ki je z vodilnimi možmi po prihodu iz Palerma razvil odličen odnos, pa jim je ni uspel uresničiti. Danes 31-letni Argentinec je že lep čas član italijanskega prvoligaša Rome, v pogovoru za madridski športni časnik ASpa je povedal marsikaj zanimivega o dobrih sedmih letih v francoski metropoli.

"Zelo je bilo lepo. Imel sem 21 let, bil sem najdražji nogometaš v zgodovini Francije do tistega trenutka, klub je imel ogromne želje, a takrat to ni bil današnji PSG,"je povedal Pastore. "Zelo lepa izkušnja, saj sem zrasel kot oseba, medtem pa je rasel tudi klub, zdaj pa je moč videti sadove: lani so igrali finale, zdaj so spet v polfinalu, to pa je nekaj zelo pozitivnega, jaz sem zelo užival, takrat sem bil v letih, ko sem najbolj rasel,"se je spominjal Argentinec, ki ga je nepopustljivi predsednik Maurizio Zamparini takrat ponujal po celotni Evropi.

"Tisto leto so se zame v Italiji zanimali tudi velikani Juventus, Inter, Milan ... Proti Interju smo tisto leto igrali finale pokala, trener pa je bil Leonardo. Po tekmi mi je rekel, da ima možnost, da ostane pri Interju ali da odide v PSG kot športni direktor, a da želi v vsakem primeru računati name. Tam se je začel odnos z Leonardom, ki je kasneje odšel v PSG. Jaz sem bil z Argentino na Copi Americi, vsak dan me je klical, da bi me prepričal, da odidem v PSG, a v tistem mesecu se še nisem odločil. Šele po koncu Cope smo pregledali ponudbe, nekega dne, ko sem bil na počitnicah, pa mi zazvoni telefon. Z ženo sem se ravno v tistem trenutku sprehajal po Eifflovem stolpu, ko me je poklical moj agent, in mi dejal: 'Gremo v Pariz!' Ko sem prišel, mi je predsednik z Leonardom predstavil projekt in igralce, o katerih so razmišljali, izpolnili pa so vse obljube,"je dodal.

Slačilnico je povezal Lavezzi

Po Pastoreju so sledila še veliko večja nogometna imena: David Beckham, Zlatan Ibrahimović, Edinson Cavani, Thiago Silva, Ezequiel Lavezziin seveda Marco Verratti, ki pa je bil takrat še zgolj veliki talent italijanskega nogometa. Pastore je izpostavil dejstvo, da je kljub zvezdniškim okrepitvam v moštvu vedno vladalo skorajda družinsko vzdušje.

"Zelo hitro se je slačilnica močno spremenila. V prvem letu je bil cilj uvrstitev v Ligo prvakov, da bi lahko te igralce sploh prepričali, da v klub pridejo. Če se v Ligo prvakov ne uvrstiš, je potem težko. Cilj smo izpolnili in tisto poletje smo začenjali slišati imena, zame pa je bilo zelo lepo, ko sem si lahko delil slačilnico z igralci takšnega kalibra, ki so igrali v velikih ekipah, bilo je navdušujoče. Spremenil se je tekmovalni duh, potrebno je bilo zmagati, zmagati in zmagati. Močno so pripomogli k našemu razvoju,"je povedal nogometaš po rodu iz Cordobe.

"Živeli smo praktično skupaj, vsake dva ali tri dni smo jedli pri nekomu doma ali skupaj nekje zunaj. Zgradila se je zelo enotna ekipa, saj nas je veliko prišlo iz Italije in nismo govorili francosko, to je bilo malce težko. Veliko smo se družili in zgradili prekrasno skupino. Zelo sem užival, ko sem med treningi gledal 'Ibro', kaj je počel ... Zaradi tega sem močno napredoval, saj je on neprestano tekmoval, tudi v fitnesu, res povsod. To je nekdo, ki te zelo motivira, to lahko zdaj vidimo tudi v Milanu. Da je bil Lavezzi največji šaljivec? Bil je zelo pomemben igralec za PSG, ne le zaradi tega, kar je počel na igrišču, temveč tudi zaradi tega, ker je bil on tisti, ki je ustvaril to ekipo v slačilnici. Bil je posrednik med Francozi in ostalimi, vse je vabil na skupne obroke, organiziral je večerje, bil je nekdo, ki je zelo povezal to skupino."

'Messija so si vedno želeli'

Spregovoril je tudi o odnosih z vodilnimi možmi kluba, ne le Al-Helaifiju, temveč tudi katarskemu šejku Tamimu bin Hamadu Al Thaniju. Želja po prihodu zvezdnika Barcelone Lionela Messija, ki očitno še ni ugasnila, je tlela že od samega začetka, je razkril Pastore.

"Če sem poznal šejka? Da, seveda. Bil sem prvi, ki je prišel, prišlo nas je seveda veliko, a o meni se je veliko tudi govorilo zaradi zneska, ki so ga zame plačali. Šejkovi ljudje in predsednik Naser so me spraševali, katere igralce naj pokličejo, če se mi zdijo dobri ali ne, zelo dobre odnose smo imeli, vedno pa sem vse skupaj dojemal zelo naravno. A bilo je nekaj precej norega, govoril sem s kraljem Katarja, z vladarjem države, a bil sem zelo mlad, bil mi je kot prijatelj, zelo sproščeno je govoril s tabo, drugače ga niti nisi mogel dojemati. Še vedno govorim z njimi in to mi je v veselje, vedno pravijo, da so mi hvaležni, jaz pa sem hvaležen njim, zame je bila to zelo dobra odločitev,"je še povedal Pastore.

"Messija so vedno želeli, vsa leta. A vedno so tudi vedeli, da je igrati na karto Messija zelo težko, da ga bo težko odpeljati, a to so vedno želeli. V šali so mi govorili, da naj ga prepričan, tako kot (Angela) Di Mario. Govoril sem jima, kako lepo je živeti v Parizu, kako dobra je ekipa, na koncu pa je prišel Angel. Da je bilo lepo igrati z Messijem, Di Mario, Neymarjem in (Kylianom) Mbappejem? To so igralci, ob katerih se zabavaš, ko igraš, užival sem. Ti si jim jo dal (žogo, op. a.), oni pa so ti jo vrnili, žoga, ki si jo dobil nazaj, je bila vrhunska. Močno sem užival v igranju z Verrattijem in (Thiagom) Motto, leto 2015 je bilo eno mojih najboljših, zelo dobro smo se razumeli. Igralci, kot so Mbappe, Neymar, Cavani ali Di Maria pa so igralci, ki so sinonim za gole. Če si jim jo dal, je bil to gol."