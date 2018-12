Nekdanji zvezdnik Reala trka na vrata Barcelone

Alvaro Morata je dolgo čakal na pravo priložnost v dresu Reala, a zaradi velike "sence" Cristiana Ronalda ni dobil toliko priložnosti, kot bi si želel. Dosegel je kar nekaj lepih golov v dresu galaktikov, kjer je tudi začel svojo pot v članskem moštvu leta 2010, nato pa se je odločil, da poišče novo priložnost. Preselil se je v londonski Chelsea, kjer pa je znova v situaciji, ko ni zadovoljen, saj ni v udarni postavi londonskih modrih in tudi ni prav priljubljen pri navijačih. Kariero je začel pri Realu, nato odšel na posojo v Juventus, kjer je našel pravo formo, zato se je vrnil v Madrid. A le na kratko, pot ga je nato vodila na Otok.

Kot kaže, se mu toži po vrnitvi v domovino, a ne v Madrid, temveč presenetljivo v Barcelono. Po pisanju španske Marce se je 26-letni Morata ponudil Barceloni in morda to niti ni tako neuresničljiva možnost. Barca pogleduje na tržišče za dolgoročno menjavo za Luisa Suareza, saj 31-letni napadalec verjetno ne bo več prav dolgo nosil dres katalonske zasedbe. Morata ima pogodbo s Chelseajem do leta 2022, njegova tržna vrednost pa je 60 milijonov evrov.

Kako na stežaj so pripravljeni odpreti zanj vrata pri Barci je vpašanje, Jordi Alba, njegov soigralec iz španske reprezentance je dejal: "Morata je igralec, ki ga zelo cenim, že vrsto let je med najboljšimi napadalci. Če je res, kar se govori, bo dobrodošel, tako kot so novinci v moštvu. Je pa to odločitev vodstva kluba, ali želi podpisati pogodbo z njim ali ne."Morata je v tej sezoni dosegel sedem golov na 21 tekmah moštva iz Stamford Bridgea v vseh tekmovanjih, v minuli sezoni je dosegel 15 golov na 48 tekmah.