Nemški mediji: Werner dogovorjen z Bayernom

V prihodnji sezoni bi utegnili videti precej spremenjeni in okrepljeni Bayern München. Potem, ko so se Bavarci že dogovorili za poletni prestop Benjamina Pavarda, ki se bo iz Stuttgarta v München preselil za 35 milijonov evrov odškodnine, so zdaj vodilni možje nemškega nogometnega velika blizu dogovora s še dvema odličnima igralcema. Lucasom Hernandezom iz madridskega Atletica in Timo Wernerjem iz Leipziga. 22-letni nemški reprezentant velja za enega izmed najbolj perspektivnih napadalcev v Evropi, njegov predstavnik Karl-Heinz Förster pa naj bi se, po poročanju časnika Sport Bild, z Bayernom že dogovoril glede podrobnosti pogodbe. Zdaj se morajo Bavarci z Red Bullom iz Leipziga dogovoriti še o višini odškodnine, a nekaj je gotovo: Werner ne bo poceni. Zato nemški prvaki s prestopom naj ne bi hiteli. Če ne po koncu te sezone, bi poskušali svoje vrste z odličnim napadalcem okrepiti po koncu naslednje.